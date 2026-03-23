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अगर आप साल में एक बार भी घूमने नहीं जाते तो अपने साथ कर रहे खिलवाड़? इस स्टडी के नतीजे देख लीजिए

Disadvantages of Not Traveling: अगर आप साल में एक बार भी नहीं घूमते, तो आप अपनी मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं. ऐसा करने वाले कैसे दिमाग और सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आइए एक स्टडी से समझते हैं.

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अगर आप साल में एक बार भी घूमने नहीं जाते तो अपने साथ कर रहे खिलवाड़? इस स्टडी के नतीजे देख लीजिए
Disadvantages of Not Traveling: आखिर साल में एक बार घूमना क्यों जरूरी है?

Annual Vacation Importance: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग काम, जिम्मेदारियों और पैसों के पीछे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि घूमना-फिरना एक लक्जरी लगने लगता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि साल में एक बार भी ट्रैवल न करना आपकी मेंटल हेल्थ, खुशी और लाइफ सैटिस्फैक्शन को नुकसान पहुंचा सकता है? कई स्टडीज बताती हैं कि जो लोग रेगुलर घूमते हैं, वे ज्यादा खुश, कम तनावग्रस्त और मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत होते हैं. हाल ही में सामने आई रिसर्च यह संकेत देती है कि ट्रैवल सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है. आइए समझते हैं कि आखिर साल में एक बार घूमना क्यों जरूरी है और यह आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है.

घूमना क्यों जरूरी है? | Why is Traveling Important?

ट्रैवल से स्ट्रेस होता है कम

रिसर्च के अनुसार, छुट्टियां लेने से तनाव और थकान में तुरंत कमी आती है. एक स्टडी में पाया गया कि छोटी-सी छुट्टी भी स्ट्रेस को कम करके मानसिक स्थिति को बेहतर बनाती है. जब आप रोजमर्रा के माहौल से दूर जाते हैं, तो दिमाग को रीसेट होने का मौका मिलता है.

खुश रहने के हार्मोन बढ़ते हैं

ट्रैवल करने पर दिमाग में डोपामिन, सेरोटोनिन और एंडॉर्फिन जैसे हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं. इससे मूड बेहतर होता है और आप अंदर से खुश महसूस करते हैं. यही वजह है कि घूमने के बाद भी उसकी यादें लंबे समय तक खुशी देती हैं.

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साल में घूमने वाले लोग ज्यादा खुश रहते हैं

स्टडी बताती है कि जो लोग नियमित रूप से ट्रैवल करते हैं, उनमें लाइफ सैटिस्फैक्शन ज्यादा होती है और उनका मूड बेहतर रहता है. यानी अगर आप साल में एक बार भी नहीं घूमते, तो आप इस खुशी से खुद को वंचित कर रहे हैं.

डिप्रेशन और एंग्जायटी में मदद

ट्रैवल मानसिक थकान और चिंता को कम करने में मदद करता है। नए स्थान, नए लोग और नया माहौल आपके दिमाग को पॉजिटिव दिशा में ले जाते हैं. कुछ रिसर्च में यह भी पाया गया कि जो लोग साल में कम से कम 1-2 बार घूमते हैं, उनमें डिप्रेशन का खतरा कम होता है.

रिश्ते और जीवन में नई एनर्जी

ट्रैवल सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके रिश्तों के लिए भी फायदेमंद है. छुट्टियों के दौरान बिताया गया समय रिश्तों को मजबूत बनाता है और लाइफ में नई एनर्जी भरता है.

दिमाग और क्रिएटिविटी होती है तेज

नई जगहों पर जाना, नई चीजें सीखना और अलग अनुभव लेना दिमाग को एक्टिव बनाता है. इससे आपकी क्रिएटिविटी और सोचने की क्षमता भी बढ़ती है.

अगर आप साल में एक बार भी ट्रैवल नहीं करते, तो आप सिर्फ एक ट्रिप मिस नहीं कर रहे, बल्कि अपनी खुशी, मानसिक शांति और बेहतर जीवन का एक बड़ा मौका खो रहे हैं.

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