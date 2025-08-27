विज्ञापन

क्या आप भी तोड़कर खाते हैं दवाइयां, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Medicine Facts: हर दवा को आधा करके खाना सही नहीं है. SR, CR और XR टैबलेट्स को कभी न तोड़ें, जबकि स्कोर टैबलेट्स को डॉक्टर की सलाह से आधा किया जा सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
क्या आप भी तोड़कर खाते हैं दवाइयां, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट
दवा तोड़कर खाने से पहले जरूर जान लें ये बातें, वरना हो सकता है नुकसान

Can you break medicine: जब भी हम बीमार होते हैं, डॉक्टर हमें दवाइयां देते हैं. कई लोग अपनी सुविधा या डोज़ कम करने के लिए दवा को तोड़कर खाते हैं. कुछ लोग आधी गोली लेना सही मानते हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा करना सेहत के लिए सुरक्षित है? हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर दवा को तोड़कर नहीं खाया जा सकता.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: सांकेतिक तस्वीर IANS

किन दवाओं को नहीं तोड़ना चाहिए? ।  how to take medicine

कुछ टैबलेट्स खास तरीके से बनाई जाती हैं, ताकि उनका असर लंबे समय तक शरीर में बना रहे. ऐसी दवाओं के पीछे अक्सर SR (Sustained Release), CR (Controlled Release) या XR (Extended Release) लिखा होता है.
इन टैबलेट्स को न तो तोड़कर, न ही चबाकर खाना चाहिए.
अगर इन्हें तोड़ दिया जाए तो उनका असर तुरंत खत्म हो सकता है और ओवरडोज़ या साइड इफेक्ट का खतरा बढ़ सकता है.
कैप्सूल को भी गलती से कभी न तोड़ें, क्योंकि उसका डोज और पाउडर असंतुलित हो सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

किन दवाओं को तोड़कर खा सकते हैं? । Split pills safe or not

सभी दवाओं को तोड़ना गलत नहीं है. कुछ टैबलेट्स के बीच में एक लाइन (Scoring line) बनी होती है.
ये संकेत होता है कि इन्हें सुरक्षित तरीके से तोड़ा जा सकता है.
उदाहरण के लिए, अगर आपको 500 एमजी की जरूरत है और बाजार में 1,000 एमजी की गोली उपलब्ध है, तो आप उसे आधा कर सकते हैं- बशर्ते उस पर लकीर बनी हो.
ऐसी गोलियों को 'स्कोर टैबलेट' कहा जाता है.

Latest and Breaking News on NDTV

डॉक्टर की सलाह क्यों जरूरी है? । Medicine splitting safe

हर दवा की संरचना अलग होती है और उसका असर भी शरीर में अलग तरह से काम करता है, इसलिए किसी भी दवा को तोड़ने या आधा करने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह लेना बेहद जरूरी है. हर दवा को तोड़कर खाना सुरक्षित नहीं होता. अगर दवा पर SR, CR, XR लिखा हो तो उसे हमेशा सीधे निगलें. वहीं, स्कोर टैबलेट्स को जरूरत पड़ने पर आधा किया जा सकता है. बिना डॉक्टर की सलाह दवा तोड़कर खाना आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Health, Medicine, Tablet, How To Take Medicine, Can You Break Medicine
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com