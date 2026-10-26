हरसिंगार के पौधे की देखभाल कैसे करें? फूल खिलाने के लिए अपनाएं ये तरीके, जानिए...

घर में हरसिंगार यानी पारिजात का पौधा लगा हो और उस पर सफेद-नारंगी फूल खिलें तो उसकी खुशबू पूरे आंगन को महका देती है. यही वजह है कि लोग इसे बालकनी, छत और गार्डन में लगाना पसंद करते हैं. लेकिन कई बार पौधे की देखभाल करने के बावजूद उसमें फूल नहीं आते या पत्तियां मुरझाने लगती हैं. ऐसे में महंगी खाद खरीदने से पहले धूप, पानी और मिट्टी से जुड़ी आदतों पर ध्यान देना जरूरी है. आइए जानते हैं पौधे की देखभाल से जुड़ी तीन आम गलतियां, जिनसे बचना फायदेमंद हो सकता है.

पौधे को जरूरत से ज्यादा धूप में रखना

गार्डनिंग एक्सपर्ट ने बताया कि हरसिंगार के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए पर्याप्त रोशनी और धूप जरूरी है. हालांकि, बहुत तेज गर्मी में लंबे समय तक सीधी धूप मिलने से इसकी पत्तियां झुलस सकती हैं. पौधे को ऐसी जगह रखें, जहां उसे पर्याप्त धूप मिले. अगर दोपहरर की गर्मी में पत्तियां मुरझाने लगें तो पौधे को कुछ समय के लिए हल्की छाया में रखना बेहतर हो सकता है. ध्यान रखें कि बहुत कम रोशनी भी पौधे की ग्रोथ और फूल आने पर असर डााल सकती है.

खाद डालने में न करें ये गलती

बता दें कि अगर पौधे की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है तो उसकी बढ़त प्रभावित हो सकती है. ऐसे में अच्छी तरह सड़ी हुई जैविक खाद या वर्मीकम्पोस्ट का सीमित मात्राा में इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, बार-बार या जरूरत से ज्यादा खााद डालना सही नहीं है. इससे पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है. खाद डालने से पहले पौधे की स्थिति और मिट्टी की जरूरत को समझें. हरसिंगार में फूल आने का समय मौसम और स्थानीय परिस्थितियों के हिसााब से बदल सकता है.

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गमले में पानी जमा होने देना

हरसिंगार के पौधे की देखभाल में जरूरत से ज्यादा पानी देना भी नुकसानदायक हो सकता है. मिट्टी में लगातार नमी रहने से जड़ों के सड़ने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए पाानी डालने से पहले मिट्टी की ऊपरी परत जांच लें. अगर मिट्टी पहले से गीली है तो पानी देने के लिए थोड़ा इंतजाार करें. साथ ही, गमले में पानी बाहर निकलने के लिए पर्याप्त छेद होने चाहिए.

पौधे की पत्तियों पर भी दें ध्यान

अगर पत्तियां लगातार पीली पड़ रही हैं, पौधा मुरझा रहा है या उसकी ग्रोथ रुक गई है तो धूप, पानी, मिट्टी और जड़ों की स्थिति जांचें. देखभाल में बदलााव धीरे-धीरे करें. अगर समस्या बनी रहती है तो स्थाानीय नर्सरी एक्सपर्ट से सलाह लें.

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