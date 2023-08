Hariyali Teej 2023: व्रत के बाद ऑर्डर करें ये 5 स्नैक्स और पाएं 10% तक रिवॉर्ड

पापड़ी चाट सबसे फेमस इंडियन स्ट्रीट फूड में से एक है. दही, उबले आलू और तीखी चटनी के साथ क्रिस्‍पी पापड़ी इसे एक टेस्‍टी ब्रेकफास्‍ट बनाती है. यह टेस्‍ट और टेक्‍सचर का सही बैलेंस है.

2. समोसा

समोसा हमारे दिलों में एक स्‍पेशल जगह रखता है और हम इसका टेस्‍ट लेने का मौका कभी नहीं चूकते. अपना व्रत खोलने के बाद इसमें शामिल होने के बारे में आपका क्या ख़याल है? समोसे का क्रिस्‍पी, साथ में आलू की स्टफिंग का तीखा टेस्‍ट, इसको मजेदार बना देता है. इसे चटनी के साथ मिलाएं और आनंद लें.

3. दाल कचौड़ी

यह क्रिस्‍पी डिश आटे और घी से बनाई जाती है, जिसमें टेस्‍टी दाल का मिक्‍सचर भरा होता है. फिर इसे गोल्‍डन और क्रिस्‍पी होने तक डीप फ्राई किया जाता है, जिसके बाद ये टेस्‍टी दाल कचौड़ी बनती है. इस टेस्‍टी राजस्थानी ब्रेकफास्‍ट का आनंद लेकर अपने टेस्‍ट को और बेहतर बनाएं.

Photo Credit: iStock

4. आलू टिक्की

एक और टेस्‍टी ब्रेकफास्‍ट जिसे आप व्रत खोलने के बाद खा सकते हैं वह है आलू टिक्की. बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम, आलू टिक्की दिन में किसी भी टाइम खाई जा सकती है. यह आपके तीज फेस्टिवल को बेस्‍ट बना देगी.

5. ढोकला

यदि आप कुछ गुजराती डिश टेस्‍ट करना चाहते हैं, तो क्लासिक ढोकला अच्‍छा ऑप्‍शन हो सकता है. यह केक जैसा नाश्ता दाल के बैटर से बनाया जाता है और यह अपने सॉफ्ट और स्पंजी टेक्सचर के लिए जाना जाता है. यह मीठे और तीखे टेस्‍ट का मिक्‍सचर होता है.

Photo Credit: iStock

