Happy Valentine Day 2025: वैलेंटाइन डे पर अक्सर पूछे जाते हैं ये सवाल, आप भी जान लीजिए जवाब

Happy Valentine Day 2025: वैलेंटाइन डे यानी ऐसा दिन जब फिजाओं में ही प्यार बिखरा हुआ नजर आते हैं. आप इस दिन को पसंद करें या न करें. लेकिन इसके सेलिब्रेशन (Valentine's Day Kyon manate hain) से बच नहीं पाते. ये दिन ही ऐसा है जब, जहां नजर जाए वहां कुछ जोड़े प्यार में डूबे, हाथों में हाथ डाले, या आंखों ही आंखों में प्यार की जुबान बोलते हुए दिखते हैं. इस दिन जितना प्यार बंटता है, जितने गिफ्ट लिए और दिए जाते हैं. उतने ही सवाल (Valentine's Day FAQ) भी जरूर लोगों के दिमाग में आते हैं. अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि ये दिन क्यों मनाया जाता है. कैसा आखिर इस खान दिन को मनाने की शुरुआत हुई. ऐसे बहुत सारे FAQ's यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वश्चस हैं जो इस मौके पर पूछे जाते हैं. यहां हम आपको ऐसे ही सवाल और उनके जवाब बता रहे हैं.

वैलेंटाइन डे के मौके पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions On Valentine Day)

वैलेंटाइन डे की हिस्ट्री क्या है? (What Is The History Of Valentine's Day)

इस दिन से जुड़ी कुछ पुरानी स्टोरीज ये दावा करती हैं तीसरी शताब्दी में रोम के एक राजा ने पुरुषों की शादी बैन कर दी.

उसका मानना था कि कुवांरे लड़के ज्यादा बेहतर यौद्धा होते हैं.

उस दौर में संत वैलेंटाइन ने इस नियम को बहुत गलत माना और वो गुपचुप तरीके से युवाओं की शादी करवाते रहे.

जब राजा को इस बात की जानकारी मिली तब उन्होंने संत वैलेंटाइन को गिरफ्तार किया. उन्हें खूब पीटा गया और फिर मौत की सजा सुना दी गई.

उन्हें जिस दिन मौत की सजा हुई वो दिन था 14 फरवरी 270 एडी.

Photo Credit: Pixels

इसे डे के रूप में बनाने की शुरुआत क्यों हुई? (Why Celebrated As Valentine Day)

ऐसा कहा जाता है कि वैलेंटाइन डे मनाने की परंपरा क्रिश्चियन और रोमन दोनों की कुछ परंपराओं को जोड़ कर हुई.

कुछ जगहों पर इसे सेंट वैलेंटाइन के सेक्रिफाइज सो जोड़कर देखा जाता है और उसी उपलक्ष्य में मनाया भी जाता है.

फ्रांस और इंग्लैंड में 14 फरवरी के आसपास से बर्ड मेटिंग सीजन शुरू हुआ करता था. जिसे बहुत शुभ माना जाता था. इसके बाद से उन देशों में भी वैलेंटाइन डे मनाने का सिलसिला शुरु हुआ.

वैलेंटाइन डे मनाने का पर्पस क्या है? (Purpose Of Celebrating Valentine Day)

वैलेंटाइन डे पूरी दुनिया में प्यार करने वालों के लिए खास दिन बन चुका है.

जब कपल्स एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और प्यार भरे मैसेजेस भी शेयर करते हैं.

पहले ये सिर्फ संत वैलेंटाइन की याद में मनाया जाने वाला दिन बना.

अब धीरे धीरे कपल्स इस दिन को खास तरह से बनाने लगे हैं. उनका मकसद ये होता है कि इस दिन वो अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवाएं.

इसके लिए रोजेज, चॉकलेट्स और कई तरह के खूबसूरत गिफ्ट भी दिए जाते हैं.

सिंगल हैं तो वैलेंटाइन डे कैसे मनाए? (How To Celebrate Valentine's Day When Single)

वैलेंटाइन डे का प्रचार प्रसार इस तरह हुआ है कि इसे कपल्स के लिए ही मनाया जाने वाला दिन मान लिया गया है.

लेकिन आप सिंगल हैं तो भी इस दिन को मना सकते हैं.

जो लोग सिंगल हैं वो लोग अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं.

वैलेंटाइन डे का असल मतलब अपने लव्ड वन को स्पेशल फील करना और उनके साथ दिन को सेलिब्रेट करना है. ये जरूरी नहीं कि आपके साथ आपका कोई पार्टनर ही हो.

वैलेंटाइन डे कैसे सेलिब्रेट करें, क्या गिफ्ट दें? (How To Celebrate Valentine Day)

वैलेंटाइन डे मनाने का सबका अपना तरीका हो सकता है.

इस दिन बहुत सी जगह पर अलग अलग इवेंट्स होते हैं. जिसमें डांस नाइट, डिनर, मॉकटेल और कॉकटेल भी होता है. आप चाहें तो उनका हिस्सा बन सकते हैं.

अगर आप सिर्फ अपने स्पेशल वन के साथ ये दिन मनाना चाहते हैं तो घर में ही कैंडिल लाइट डिनर कर सकते हैं या फिर मूवी नाइट मना सकते हैं.

जितना आपकी पॉकेट अलाऊ करे, उस हिसाब से गिफ्ट दे सकते हैं. आमतौर पर रोजेज और चॉकलेट देना भी काफी होता है.

