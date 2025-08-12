Independence Day 2025 Wishes, Images: दाग गुलामी का धोया है जान लुटा कर...स्वतंत्रता दिवस पर भेजें ये बधाई संदेश और फोटोज

Independence Day 2025 Wishes: 15 अगस्त में अब बस 3 दिन बाकी हैं. बता दें कि इस साल 15 अगस्त को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है. ऐसे में अभी से हर ओर देशभक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है. लोग एक बार फिर आजादी का जश्न मनाने की तैयारियों में जुट गए हैं. इस खास मौके पर स्कूल, कॉलेज, सोसायटीज में खास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. झंडा फहराया जाता है, सजावट होती है, साथ ही लेग एक-दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी देते हैं. इसी कड़ी में हम भी यहां आपके लिए देशभक्ति से भरे खास शुभकामना संदेश और फोटोज लेकर आए हैं. आप इन्हें सोशल मीडिया के जरिए अपनों को भेजकर 79वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

स्वतंत्रता दिवस पर शेयर करें ये संदेश-

यह बात हवाओं को भी बताए रखना,

रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना,

लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की,

ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना. Happy Independence Day

गंगा, यमुना, यहां नर्मदा,

मंदिर, मस्जिद के संग गिरजा,

शांति-प्रेम की देता शिक्षा,

मेरा भारत सदा सर्वदा! स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत,

मेरी मिट्टी से भी खुशबू-ए-वफा आएगी. स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

सुंदर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है,

जहां जाति-भाषा से बढ़कर, देश-प्रेम की धारा है,

निश्छल, पावन, प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है. स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना

हिन्दी हैं हम, वतन हैं हिन्दोस्तां हमारा

सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा. स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

तुझपे कोई गम की आंच आने नहीं दूं,

कुर्बान मेरी जान तुझपे शाद रहे तू,

ऐ वतन, वतन मेरे, आबाद रहे तू,

मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू,

ऐ वतन.. मेरे वतन. स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

दे सलामी इस तिरंगे को

जिससे हमारी शान है,

सिर हमेशा ऊंचा रखना इसका,

जब तक जान में जान है. स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं