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Navratri Day 4 Wishes: नवरात्रि के चौथे दिन, अपने प्रियजनों को भेजें ये खास शुभकामनाएं

Chaitra Navratri Day 4 Wishes: आज नवरात्रि का चौथा दिन है. इस दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है. अपने खास लोगों को भेजें मां कूष्मांडा को समर्पित ये हार्दिक शुभकामनाएं.

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Navratri Day 4 Wishes: नवरात्रि के चौथे दिन, अपने प्रियजनों को भेजें ये खास शुभकामनाएं
Navratri Day 4 Wishes: मां कूष्मांडा को समर्पित संदेश.

Navratri Day 4 Maa Kushmanda Wishes: नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा का विधान है. मां दुर्गा के नौ रूपों की नौ दिन भक्त भक्ति भाव से पूजा-अर्चना करते हैं. माना जाता है कि जब चारों तरफ अंधेरा था, तब मां कुष्मांडा ने ही अपनी हल्की मुस्कुराहट से ब्रह्मांड की रचना की थी. इसीलिए इन्हें 'आदिस्वरूपा' भी कहा जाता है. अगर आप भी इस खास मौके पर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भक्ति भरे संदेश भेजना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. 

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अपनों को भेजें ये खास शुभकामनाएं- (Navratri Day 4 Wishes And Messages)

1 मां कुष्मांडा के चरणों में जिसका सर झुकता है, 
उसे दुनिया की हर खुशी मिलती है. 
नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
जय माता दी!

2. हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड रचने वाली मां कुष्मांडा, 
आपके जीवन में खुशियों के रंग भर दें. 
नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
जय माता दी!

3. मां की शक्ति, मां का प्यार, 
मुबारक हो आपको नवरात्रि का चौथा त्यौहार. 
नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
जय माता दी!

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Photo Credit: File Photo मां कुष्मांडा का स्पेशल दिन.

4. आपकी हर मुराद पूरी हो, 
मां कुष्मांडा का आशीर्वाद सदा आपके और आपके परिवार पर बना रहे. 
नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
जय माता दी!

5. देवी के इस पावन पर्व पर आपके घर सुख-समृद्धि का वास हो, 
नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
जय माता दी!

6. देवी कूष्मांडा की कृपा से, 
आपके जीवन से सभी अंधकार दूर हों और
हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो.
नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
जय माता दी!

7. अष्ट भुजाओं में तेज समाया, ममता का वरदान है,
मां की मंद मुस्कान ही इस सृष्टि की पहचान है।
नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
जय माता दी!

8. साहस, विनम्रता और शांति की देवी मां कूष्मांडा के चरणों में नमन, 
मां आपके जीवन को सुख और शांति से भर दें. 
नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
जय माता दी!

9. ​जीवन की हर मुश्किल को पार करने की शक्ति मिले, 
मां कूष्मांडा के चरणों में आपको भक्ति मिले. 
नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
जय माता दी!

10. माता रानी की असीम कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, 
मां चंद्रघंटा आपके परिवार को बुरी नज़र से बचाए रखें.  
नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
जय माता दी!

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