इस सीरम से 20 दिनों में उगने लगेंगे बाल, ताइवान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया कमाल, गंजे सिर पर भी दिखेंगे हेयर

Hair Regrowth Serum: आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खराब खानपान और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के चलते कई समस्याएं आम हो गई हैं. पहले बढ़ती उम्र के साथ बाल कम होते थे, लेकिन आज के समय में कम उम्र में ही लोगों के बाल झड़ने लगे हैं और सिर तेजी से गंजा होने लगता है. एक बार बाल झड़ने लगे तो उन्हें वापस घना और मजबूत करना बहुत मुश्किल भरा हो जाता है. बालों को हेल्दी, काले और घने बनाए रखने के लिए तमाम तरह के महंगे ट्रीटमेंट या फिर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता. हालांकि, मेडिकल टर्म में गंजापन, खोपड़ी पर बालों की ग्रोथ का कम होना या रुक जाने को एलोपेसिया भी कहा जाता है.

20 दिन में बालों की ग्रोथ करने वाला सीरम

नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च के मुताबिक, 20 दिनों में बाल की ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है. ताइवान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसा सीरम बनाया है, जो 20 दिनों में बाल की ग्रोथ कर सकता है. वैज्ञानिकों ने एक ऐसा हेयर सीरम विकसित किया है जो 20 दिनों में बालों की ग्रोथ को बढ़ावा दे सकता है। इस सीरम का नाम हेयर रिग्रोथ सीरम है, जो बालों की जड़ों को सक्रिय करके नए बाल उगाने में मदद करता है.

सेल मेटाबॉलिज्म में पब्लिश हुई स्टडी के मुताबिक, नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में बताया कि त्वचा के नीचे मौजूद फैट सेल्स यानी एडिपोसाइट्स चोट लगने पर टूटते हैं और ओलिक एसिड व पैल्मिटोलेइक एसिड नाम के फैटी एसिड छोड़ते हैं. यही एसिड बालों की जड़ों में मौजूद स्टेम सेल्स को दोबारा एक्टिवेट कर देते हैं जिससे बालों की ग्रोथ होने लगती है.

यह सीरम त्वचा के नीचे मौजूद वसा कोशिकाओं को उत्तेजित करके बालों के रोम को सक्रिय करता है. इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और नए बाल उगने लगते हैं. वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को समझकर सीरम को विकसित किया है.

वैज्ञानिकों ने इस सीरम का परीक्षण चूहों पर किया, जो सफल रहा है. चूहों पर किए गए परीक्षण में सीरम से 20 दिनों में बालों की ग्रोथ को बढ़ावा मिला है. अब इस सीरम का क्लिनिकल ट्रायल इंसानों पर किया जाएगा. अगर, इंसानों पर यह ट्रायल सफल रहता है, तो यह सीरम बाजार में उपलब्ध होगा. वैज्ञानिकों ने इस सीरम का पेटेंट भी फाइल कर दिया है.

