hair problems : मेहंदी में मिलाकर यह चीज लगाएं बालों की जड़ों पर, कुछ ही दिनों में हेयर होंगे सिल्की, काले, घने और मजबूत

Benefits of applying henna in hair : हाथों पर रचने वाली मेहंदी बालों के लिए भी फायदेमंद ( Benefits Of Mehandi For Hair) है. ये सिर्फ बालों का रंग ही नहीं निखारती बल्कि उनकी पूरी रंगत बदल देती है. मेहंदी बालों को शाइन तो देती ही है, उन्हें मजबूत (strong hair) भी बनाती है और बाल झड़ने, रूसी होने जैसी समस्या से भी निजात दिलाती है. बस आप मेहंदी लगाते समय उसमें कुछ चीजों को और मिला लें. इससे मेहंदी और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाती है. अपने बालों की तासीर के अनुसार मेहंदी में अंडा, आंवला, रीठा, शिकाकाई, भृंगराज जैसी चीजें मिक्स की जाती है. आपको बताते हैं कि किस समस्या में मेहंदी ( Mehandi) में क्या मिलाकर लगाना फायदेमंद है.





मेहंदी लगाने के फायदे | Benefits Of Mehandi For Hair