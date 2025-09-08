Grandparents' Day 2025: दादा-दादी के लिए बाथरूम में जरूर रखें ये 3 चीजें, उठने-बैठने में नहीं होगी दिक्कत

Grandparents' Day 2025: जिस तरह मम्मी-पापा के लिए मदर्स डे या फादर्स डे मनाया जाता है उसी तरह दादा-दादी या नाना-नानी के लिए हर साल 8 सितंबर के दिन ग्रैंडपेरेंट्स डे मनाया जाता है. मुख्यतौर पर इसे विदेशों में मनाते हैं लेकिन अलग-अलग देश के लोग भी पूरे उत्साह से इन दिनों को सेलिब्रेट करते हैं. दादा-दादी को समर्पित है यह दिन, वही दादा-दादी जिनका प्यार हमारे बचपन को सींचता है, जिन कंधों पर हम बैठे-बैठे पूरा गली-मोहल्ला घूम आया करते थे, बढ़ती उम्र में वे कंधे कमजोर पड़ जाते हैं. अक्सर ही दादा-दादी को अपने रोजमर्रा के जरूरी काम करने में भी दिक्कत आने लगती है. ऐसे में घर में कुछ बदलाव करके दादा-दादी के लिए चीजों को आसान बनाया जा सकता है. खासतौर से बाथरूम (Bathroom) में दादा-दादी को उठने-बैठने में परेशानी होती है, वहीं नहाते हुए फिसलकर गिरने का डर रहता है. ऐसे में यहां बाथरूम की उन चीजों का जिक्र किया जा रहा है जिन्हें ग्रैंडपेरेंट्स के बाथरूम में लगा दिया जाए तो उनके लिए बिना दिक्कत फ्रेश होना या नहाना आसान हो जाएगा. यहां जानिए कौनसी हैं ये जरूरी चीजें.

बाथरूम में ग्रैंडपेरेंट्स के लिए जरूर लगवाएं ये चीजें | Bathroom Essentials For Grandparents

उठने बैठने में दिक्कत ना हो और नहाते समय दिक्कत ना हो इसके लिए टॉयलेट सीट के पास और बाथरूम की दीवार पर हैंडल्स (Handles) लगाए जा सकते हैं. इन हैंडल्स से दादा-दादी को टॉयलेट सीट पर बैठने और उठने में भी कोई परेशानी नहीं होगी और वे बाथरूम में इस हैंडल को पकड़कर नहा सकेंगे.

शरीर को मलने के लिए लूफा पर साबुन लगाकर दादा-दादी के लिए अपनी पीठ तक हाथ घुमाना मुश्किल होता है. कई बार झुककर हाथ-पैर धोने में भी दिक्कत होती है. ऐसे में लंबे हैंडल वाला लूफा या स्क्रबर खरीदें इससे शरीर पर साबुन लगाकर मलना आसान हो जाता है.

पैरों के निचले हिस्से को साफ करना अक्सर ही दिक्कत करता है. पैरों पर जमी डेड स्किन सेल्स के कारण एड़ियां फटने लगती हैं और कई बार तो उनसे खून बहने लगता है. ऐसे में बाथरूम के फ्लोर पर फूट स्क्रबर (Foot Scrubber) रखें जिससे पैरों को रगड़कर साफ करना आसान हो जाए. यह स्क्रबर फ्लैट आता है, इसपर ब्रश लगा होता है और पैर रखकर आगे-पीछे करने भर से ही साफ होने लगता है.