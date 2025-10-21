विज्ञापन

Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा पर जा रहे हैं मथुरा-वृंदावन? इन जगहों पर जाना मत भूलना, अभी कर लें नोट

Mathura Vrindavan Temples: गोवर्धन पूजा के मौके अगर आप भी मथुरा-वृंदावन जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको मथुरा-वृंदावन की ऐसी जगहों और मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको जरूर जाना चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा पर जा रहे हैं मथुरा-वृंदावन? इन जगहों पर जाना मत भूलना, अभी कर लें नोट
गोवर्धन पूजा 2025

Govardhan Puja: गोवर्धन पूजा का पावन पर्व प्रकृति और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को समर्पित है, और इस दिन मथुरा-वृंदावन और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का विशेष महत्व है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है. इस साल 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी. इस मौके अगर आप भी मथुरा-वृंदावन जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको मथुरा-वृंदावन की ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको जरूर जाना चाहिए. ऐसे में आप इन जगहों को तुरंत नोट कर लें, जिससे आपकी ट्रिप भी अच्छी रहेगी.

यह भी पढ़ें: छठ महापर्व पर ट्रेन से जा रहे हैं घर? इन 5 बातों का रखना ध्यान, सफर हो जाएगा आरामदायक

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर

अगर आप मथुरा-वृंदावन जा रहे हैं तो श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर जाना बिल्कुल भी न भूलें. शास्त्रों के अनुसार यहां कंस की कैद में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था. ये मंदिर काफी सुंदर है. जन्माष्टमी के मौके पर यहां श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ होती है. अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो बता दें कि ये जगह मथुरा जंक्शन से करीब 3-4 किलोमीटर दूर है. 

बांके बिहारी मंदिर

गोवर्धन पूजा के अवसर पर मथुरा-वृंदावन जा रहे हैं, तो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन जरूर करें. यह बहुत ही फेमस मंदिर है यहां भगवान की एक झलक पाने के लिए ही काफी इंतजार करना पड़ता है. ये मंदिर बांके बिहारी रूप को समर्पित है. मथुरा जंक्शन से इसकी दूरी करीब 12 किलोमीटर है. 

प्रेम मंदिर

गोवर्धन पूजा पर अगर आप मथुरा-वृंदावन जा रहे हैं, तो प्रेम मंदिर के दर्शन जरूर करें. यह मथुरा के सबसे खूबसूरत और भव्य मंदिरों में से एक है. संगमरमर से बने इस मंदिर में राधा-कृष्ण जी के साथ-साथ प्रभु राम-सीता जी की मुर्तियां. अगर आप ट्रेन से मथुरा पहुंचे हैं या जाने वाले हैं तो बता दें कि मुथरा जंक्शन से ये मंदिर करीब 12 किलोमीटर दूर है. इसके लिए आप ऑटो रिक्शा का प्रयोग कर सकते हैं.

इन मंदिरों के भी कर सकते हैं दर्शन
  • श्री राधा दामोदर
  • रंगनाथ जी मंदिर 
  • श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर
  • वैष्णो देवी मंदिर 
  • निधिवन
  • श्री रामबाग मंदिर
  • श्री कृष्ण बलराम मंदिर 
  • दानघाटी मंदिर
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Govardhan Puja 2025, Mathura Vrindavan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com