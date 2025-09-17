Relation Between Sleep And Skin: क्या आपने नोटिस किया है कि जब नींद पूरी नहीं होती, तो चेहरा भी थका-थका लगता है? आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, स्किन की चमक गायब और मूड भी डाउन...सबकुछ गड़बड़ा सा जाता है. दरअसल, इसका सीधा रिश्ता है आपकी नींद और स्किन के बीच. आजकल हर जगह 'ब्यूटी स्लीप' (Good Sleep for Skin) शब्द सुनाई देता है, लेकिन यह सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि हेल्दी, ग्लोइंग और यंग स्किन का असली राज़ है.

ब्यूटी स्लीप क्या है? (What is Beauty Sleep?)

ब्यूटी स्लीप का मतलब सिर्फ सोना नहीं, बल्कि वह गहरी नींद है, जिसमें आपका शरीर और त्वचा खुद को रिपेयर करते हैं. नींद के दौरान कोलाजेन प्रोडक्शन बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और स्किन सेल्स रिन्यू होती हैं. यही वजह है कि पर्याप्त नींद लेने वाले लोगों का चेहरा ज्यादा फ्रेश और चमकदार दिखता है.

Photo Credit: ians

नींद की कमी के नुकसान (Lack of Sleep Effects)

आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और पफीनेस.

स्किन की नैचुरल चमक का कम होना.

समय से पहले झुर्रियां और उम्र का असर.

चेहरा बेजान और थका-थका लगना.

लंबे समय तक नींद की कमी एंटी-एजिंग को तेज कर देती है.

रिसर्च क्या कहती है (Research Backs It)

स्टडीज के मुताबिक, जो लोग रोज़ाना 7–9 घंटे सोते हैं, उनकी स्किन ज्यादा हेल्दी, हाइड्रेटेड और टाइट रहती है. वहीं, नींद को हल्के में लेने वालों की स्किन डल और डिहाइड्रेटेड नजर आती है.

बेहतर नींद पाने के आसान टिप्स (Tips for Better Sleep)

सोने से पहले मोबाइल-लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें.

जल्दी और हल्का डिनर करें.

बेडरूम को आरामदायक और डार्क रखें.

रोज़ाना एक ही समय पर सोने-जागने की आदत डालें.

रात की स्किनकेयर क्यों जरूरी (Night Skincare Routine)

सोने से पहले स्किन को अच्छी तरह साफ करें और मॉइस्चराइज़ करें. इस समय नाइट क्रीम और सीरम सबसे अच्छा असर दिखाते हैं, क्योंकि स्किन रिपेयर मोड में होती है.

