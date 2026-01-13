अब नई पीढ़ी पर नहीं चल रहा शराब का जादू, रिपोर्ट से जानिए Gen-Z कैसे बदल रहे दुनिया

Gen-Z Sober Trend: आजकल का समय Gen Z का है और नई जेनरेशन दुनिया बदल रही है. एक समय था, जब किसी पार्टी या फिर दोस्तों की महफिल में शराब और धुएं का छल्ला बनाया जाता था, लेकिन आज के समय में जेन जी यानी नई जेनरेशन पूरी तरह अलग है. Gen Z, जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं, अब शराब कम पी रहे हैं. यह बदलाव सिर्फ लाइफस्टाइल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने शराब के ग्लोबल बिजनेस को भी तगड़ा झटका दिया है.

जनरेशन Z (Gen-Z) दुनिया भर में शराब के प्रति अपने नजरिए में बड़ा बदलाव ला रही है. 2026 की नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार, यह पीढ़ी अपने स्वास्थ्य और भविष्य के प्रति अधिक जागरूक हो गई है. फोर्ब्स में छपी जनवरी 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शराब कंपनियों के शेयरों से करीब 830 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है. यहां तक कि जिम बीम जैसे लीजेंडरी ब्रांड्स को भी अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ गया है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि Gen-Z पिछली पीढ़ियों जैसे मिलेनियल्स की तुलना में लगभग 20% से 30% कम शराब का सेवन कर रही है. कुछ शोधों के अनुसार, उनके शराब पीने का लेवल पिछली पीढ़ियों की तुलना में काफी कम हुआ है.

सोबर क्यूरियस ट्रेंड

युवाओं के बीच 'होश में रहना' यानी Sober रहना अब एक नया स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है. वे शराब के बजाय मॉकटेल्स, कम-अल्कोहल वाले ड्रिंक और कार्यात्मक ड्रिंक जैसे CBD या विटामिन-युक्त पसंद कर रहे हैं.

इस कमी का सबसे बड़ा कारण बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता है. युवा अब 'हैंग-एंजायटी' यानी शराब के बाद होने वाली चिंता, नींद की कमी और मानसिक स्वास्थ्य पर शराब के नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहते हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 49% युवा बाहर जाते समय अपनी 'ऑनलाइन इमेज' को लेकर सतर्क रहते हैं. सोशल मीडिया के युग में वे नशे की हालत में अपनी फोटो या वीडियो साझा होने से डरते हैं.

