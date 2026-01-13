विज्ञापन

अब नई पीढ़ी पर नहीं चल रहा शराब का जादू, रिपोर्ट से जानिए Gen-Z कैसे बदल रहे दुनिया

Gen-Z Sober Trend: जनरेशन Z (Gen-Z) दुनिया भर में शराब के प्रति अपने नजरिए में बड़ा बदलाव ला रही है. 2026 की नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार, यह पीढ़ी अपने स्वास्थ्य और भविष्य के प्रति अधिक जागरूक हो गई है.

Read Time: 3 mins
Share
अब नई पीढ़ी पर नहीं चल रहा शराब का जादू, रिपोर्ट से जानिए Gen-Z कैसे बदल रहे दुनिया
Gen-Z कैसे बदल रहे दुनिया
file photo

Gen-Z Sober Trend: आजकल का समय Gen Z का है और नई जेनरेशन दुनिया बदल रही है. एक समय था, जब किसी पार्टी या फिर दोस्तों की महफिल में शराब और धुएं का छल्ला बनाया जाता था, लेकिन आज के समय में जेन जी यानी नई जेनरेशन पूरी तरह अलग है. Gen Z, जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं, अब शराब कम पी रहे हैं. यह बदलाव सिर्फ लाइफस्टाइल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने शराब के ग्लोबल बिजनेस को भी तगड़ा झटका दिया है.

यह भी पढ़ें:- सुबह उठते ही होगा पेट साफ, इन 3 चीजों को खाना कर दें शुरू, मात्र 20 रुपये का आएगा खर्च

जनरेशन Z (Gen-Z) दुनिया भर में शराब के प्रति अपने नजरिए में बड़ा बदलाव ला रही है. 2026 की नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार, यह पीढ़ी अपने स्वास्थ्य और भविष्य के प्रति अधिक जागरूक हो गई है. फोर्ब्स में छपी जनवरी 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शराब कंपनियों के शेयरों से करीब 830 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है. यहां तक कि जिम बीम जैसे लीजेंडरी ब्रांड्स को भी अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ गया है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि Gen-Z पिछली पीढ़ियों जैसे मिलेनियल्स की तुलना में लगभग 20% से 30% कम शराब का सेवन कर रही है. कुछ शोधों के अनुसार, उनके शराब पीने का लेवल पिछली पीढ़ियों की तुलना में काफी कम हुआ है.

सोबर क्यूरियस ट्रेंड

युवाओं के बीच 'होश में रहना' यानी Sober रहना अब एक नया स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है. वे शराब के बजाय मॉकटेल्स, कम-अल्कोहल वाले ड्रिंक और कार्यात्मक ड्रिंक जैसे CBD या विटामिन-युक्त पसंद कर रहे हैं.

हेल्दी और फिट रहना

इस कमी का सबसे बड़ा कारण बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता है. युवा अब 'हैंग-एंजायटी' यानी शराब के बाद होने वाली चिंता, नींद की कमी और मानसिक स्वास्थ्य पर शराब के नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहते हैं.

डिजिटल इमेज की चिंता

रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 49% युवा बाहर जाते समय अपनी 'ऑनलाइन इमेज' को लेकर सतर्क रहते हैं. सोशल मीडिया के युग में वे नशे की हालत में अपनी फोटो या वीडियो साझा होने से डरते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gen Z 2026, Lifestyle, Alcohol
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com