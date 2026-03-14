109 किलो हो गया था वजन, दिल्ली के डॉक्टर ने बिना डाइट प्लान के ऐसे घटाया 37 Kg वेट

Delhi Doctor Transformation: आज की तेजी से भागती-दौड़ती लाइफस्टाइल में वजन बढ़ना बहुत आम समस्या बन चुका है. लंबे समय तक काम करना, देर रात तक जागना, बाहर का खाना, मीठा ज्यादा खाना और तनाव ये सभी धीरे-धीरे शरीर पर असर डालते हैं. ऐसे में वजन कम करना आसान नहीं होता, खासकर जब समय कम हो और दिनभर की भागदौड़ बनी रहे. लेकिन, अगर सही आदतें अपनाई जाएं और लगातार प्रयास किया जाए, तो वजन कम करना संभव है. इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण हैं दिल्ली के द्वारका में रहने वाले डायबिटोलॉजिस्ट डॉ. बृजमोहन अरोड़ा. उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके 109 किलो से 72 किलो तक वजन कम किया. उनकी कहानी बताती है कि वजन घटाने के लिए क्रैश डाइट नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और सही आदतें जरूरी होती हैं.

कैसे बढ़ा उनका वजन | How Did Their Weight Increase?

डॉ. अरोड़ा के अनुसार, उनका वजन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह उनकी बिजी और निष्क्रिय लाइफस्टाइल थी. लंबे समय तक काम करना और फिजिकल एक्टिविटी का लगभग न होना. देर रात तक जागना और पर्याप्त नींद न लेना. अक्सर सामाजिक कार्यक्रमों में जाना. बाहर का खाना और मीठा ज्यादा खाना. कभी-कभी शराब का सेवन. इन आदतों ने धीरे-धीरे उनके वजन को 109 किलो तक पहुंचा दिया. साथ ही इससे उनका आत्मविश्वास भी प्रभावित होने लगा.

वजन घटाने का फैसला कैसे लिया? | How Did You Decide to Lose Weight?

जब डॉ. अरोड़ा को महसूस हुआ कि उनकी सेहत और आत्मविश्वास दोनों प्रभावित हो रहे हैं, तब उन्होंने बदलाव करने का निर्णय लिया. लेकिन, उन्होंने किसी भी तरह की क्रैश डाइट या तेजी से वजन घटाने वाले तरीकों को अपनाने से साफ इनकार किया. उन्होंने धीरे-धीरे अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने और हेल्दी हैबिट्स बनाने पर ध्यान दिया.

वजन कम करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई? | Which Strategy Did you Adopt to Lose Weight?

1. स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज शुरू की

उन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज को अपने रूटीन का हिस्सा बनाया. शुरुआत में हल्की एक्सरसाइज की और धीरे-धीरे उसकी तीव्रता बढ़ाई.

2. इंसुलिन और मेटाबॉलिज्म पर ध्यान

डॉ. अरोड़ा ने बताया कि वजन घटाने के लिए शरीर के इंसुलिन लेवल और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है.

3. मसल्स को सुरक्षित रखा

वजन कम करते समय उन्होंने यह ध्यान रखा कि शरीर की मांसपेशियां कमजोर न हों. इसलिए उन्होंने बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज दोनों पर फोकस किया.

4. पर्याप्त नींद ली

अच्छी नींद को उन्होंने अपने रूटीन का बड़ा हिस्सा बनाया, क्योंकि नींद की कमी वजन बढ़ाने का बड़ा कारण बन सकती है.

5. अनुशासन और निरंतरता बनाए रखी

उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी चीज है लगातार एक ही हेल्दी आदतों को बिना रुके फॉलो करते जाना.

धीरे-धीरे मिला बड़ा बदलाव:

जब उन्होंने रेगुलर इन आदतों को अपनाना शुरू किया, तो धीरे-धीरे उनका वजन कम होने लगा. सबसे अच्छी बात यह रही कि उनका वजन कम होने के साथ-साथ ब्लड शुगर कंट्रोल भी बेहतर हो गया. आज वे 109 किलो से घटकर लगभग 72 किलो पर पहुंच चुके हैं और यह बदलाव बिना क्रैश डाइट के हुआ है.

डॉ. अरोड़ा की कहानी यह साबित करती है कि वजन कम करना कोई जादू नहीं है. इसके लिए जरूरी है सही लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, अच्छी नींद और सबसे जरूरी धैर्य व अनुशासन. अगर धीरे-धीरे सही आदतें अपनाई जाएं, तो कोई भी व्यक्ति हेल्दी तरीके से वजन कम कर सकता है और अपनी सेहत को बेहतर बना सकता है.