बूंद-बूंद आ रहा है पेशाब तो यह है गंभीर बीमारी, बाबा रामदेव ने कहा ये है देसी तगड़ा उपाय तुरंत रोक देगा सारी तकलीफ

adh hormone and frequent urination: स्वस्थ रहने के लिए सही यूरिनेशन बहुत जरूरी है. लेकिन कई बार यूरिन सही से डिस्चार्ज नहीं होता है. कई बार ऐसा होता है कि पानी पीते ही यूरिन आता है. यूं तो एक दिन में पांच से सात बार यूरिन जाना सही है, लेकिन अगर आप दिन में आठ बार से ज्यादा यूरिन (frequent urination causes) करने जा रहे हैं, तो ये गंभीर मेडिकल कंडीशन हो सकती है. अगर आपको ज्यादा यूरिन (reasons of frequent urination causes) आ रहा है और दिन के साथ साथ साथ आप रात में भी यूरिन के लिए उठ रहे हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि आपके शरीर में किसी चीज की कमी हो गई है. चलिए जानते हैं कि बार-बार यूरिन (frequent urination and adh hormone) क्यों आता है, इसकी वजह क्या है और इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए.

खाने से 30 मिनट पहले एक चम्मच पी ली ये चीज तो नहीं बढ़ेगा शुगर, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया Diabetes कंट्रोल रखने का नुस्खा

एक दिन में कितना यूरिन आना है सही (how much urination is normal)

हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि सही मात्रा में पानी पीना सेहत के लि काफी जरूरी है. पानी शरीर को हाइड्रेट करता है और इसी के जरिए शरीर हाइड्रेट होता है. जब हम पानी पीते हैं, तो इसी पानी के जरिए किडनी शरीर के सभी हानिकारक और टॉक्सिन पदार्थों को शरीर के बाहर निकाल देती है. एक सामान्य व्यक्ति को एक दिन में पांच से सात बार यूरिन जाना चाहिए. यह यूरिन का सामान्य औसत है, जो अलग-अलग मेडिकल कंडीशन में थोड़ा ज्यादा या कम हो सकता है. प्रेग्नेंट महिलाएं दिन में आठ बार से भी ज्यादा यूरिन जाती हैं, जो सामान्य माना जाता है. देखा जाए तो एक सामान्य व्यक्ति के ब्लैडर में यूरिन को स्टोर करने की कुल क्षमता 300-500 ml तक के बीच की होती है. यानी अगर आप दिन में पांच से सात बार तक यूरिन जा रहे है, तो ये सामान्य बात है. लेकिन अगर आप आठ बार से ज्यादा बार यूरिन जा रहे हैं, तो मानना चाहिए कि गंभीर बात है और ये शरीर में एडीएच हार्मोन की कमी का लक्षण है.

दिन में बार बार यूरिन जाने का कारण (frequent urination causes)

एक दिन में आठ बार से ज्यादा यूरिन जाने की वजह ओवरएक्टिव ब्लैडर हो सकती है. देखा जाए तो ये एक गंभीर मेडिकल कंडीशन है. इसे निशामेह भी कहा जाता है. इसके ज्यादातर मामलों में कारण यूरिन इंफेक्शन हो सकता है. कई बार मरीज रात में दिन से ज्यादा बार यूरिन जाता है. इससे उसकी नींद भी खराब होती है और उसकी डेली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है.

डायबिटीज और इंफेक्शन की वजह से भी आता है बार-बार यूरिन (Diabetes and Infection)

देखा जाए तो इंफेक्शन के अलावा भी कई गंभीर कारण हैं, जिनके कारण व्यक्ति पर बार बार यूरिन जाने का प्रेशर बनता है. इन कारणों में डायबिटीज एक बड़ा कारण कहा जा सकता है. इस कंडीशन में बार-बार बूंद-बूंद यूरिन आता है. यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन भी बार-बार यूरिन करने के लिए प्रेशर बनाता है. अगर आपको लगातार यूरिन आ रहा है, तो इसे लेकर लापरवाही बरतने की बजाय तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

इस हार्मोन की कमी के चलते बनता है बार-बार यूरिन का प्रेशर (frequent urination and adh hormone)

इसके अलावा शरीर में ADH एडीएच हार्मोन की कमी के चलते भी बार-बार यूरिन आने की दिक्कत होती है. अगर आपको पानी पीने के तुरंत बाद यूरिन का प्रेशर बनता है, तो समझ लीजिए कि शरीर में एडीएच हार्मोन की कमी हो रही है. इस हार्मोन की कमी होने पर ज्यादा यूरिन आने के साथ-साथ बहुत ज्यादा प्यास भी लगती है. इस कंडीशन में शरीर स्टोर नहीं कर पाता है और इससे डिहाइड्रेशन की भी परेशानी होने लगती है. एडीएच हार्मोन की कमी हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड में परेशानी की वजह से होती है. कई बार सिर में चोट या ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड में दिक्कत आ जाती है.

बाबा रामदेव से जान‍िए बार बार पेशाब आने की समस्‍या से कैसे बचें

शुगर नहीं है और फ‍िर भी बार-बार पेशाब आ रहा है तो हथेली के बीच के ह‍िस्‍से को ज‍िसे क‍िडनी का पॉइंट भी कहा जाता है. इसे 15-15 बार दबाएं. इसके अलावा कपालभांत‍ि अवश्‍य करें. चंद्रप्रभा वटी ले सकते हैं, यह बार-बार मूत्र आने की समस्‍या को काफी हद तक खत्‍म कर देती है.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल - FAQs



अगर आप पांच से सात बार से ज्‍यादा पेशाब करने जा रहे हैं तो यह क‍िसी संक्रमण, बीमारी, जलन और चोट की वजह हो सकती है. कोई ऐसी स्‍थित‍ि भी है ज‍िस कारण पेशाब ज्‍यादा बन रहा है. यह मांसपेशी या नस को ज्‍यादा प्रभाव‍ित कर रहा है और इससे मूत्र ज्‍यादा बन रहा है.

अचानक पेशाब आने की इच्‍छा होती है तो यह मूत्राशय का ज्‍यादा सक्र‍िय होना हो सकती है. यह समस्‍या उच्‍च रक्‍तचाप यानी बीपी से जुड़ी हो सकती है.

अगर क‍िसी व्‍यक्‍त‍ि का बीपी अचानक कम हो गया है और उसको बुखार या थकान महसूस हो रही है. वह बार बार पेशाब जा रहा है तो यह लो बीपी की एक वजह हो सकती है.