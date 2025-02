Home Remedy for Glowing and Young Skin: खूबसूरत दिखने के लिए स्किन का यंग और ग्लोइंग होना काफी मायने रखता है. उम्र के साथ स्किन पर धूल मिट्टी से लेकर पौल्यूशन तक का असर नजर आने लगता है. बढ़ती उम्र में कोलेजन की कमी के कारण स्किन पर दाग धब्बे, रिंकल जैसी समस्याओं से बचाना मुश्किल होने लगता है. हालांकि आजकल स्किन केयर के लिए कई तरह की क्रीम व दूसरे तरह के प्रोडक्ट बाजार में मिलते हैं. ये प्रोडक्ट्स महंगे होने के साथ साथ कैमिकल वाले होते हैं. ऐसे में स्किन केयर के लिए होम रेमेडिज (Home Remedies For Sking) का यूज करना ज्यादा सुरक्षित उपाय है. स्किन केयर के लिए होम रेमेडिज का काफी पुराने समय से यूज किया जाता रहा है और ये काफी कारगर भी साबित होती हैं. जिसमें से एक है आलू के रस का नुस्खा. बढ़ती उम्र के असर को कम करने और स्किन को ग्लोइंग और यंग बनाए रखने के लिए आलू के रस का यूज किया जा सकता है. आलू के रस में शहद और चावल के आटे से तैयार फेस मास्क (Face mask of Potato juice, honey and rice) काफी फायदेमंद (Benefits of Potato juice face mask) होता है. आइए जानते हैं आलू के रस से फेस मास्क बनाने का तरीका और इसके फायदे.

ब‍िना पल्‍लू वाली साड़ी हीरोइनों के बीच है ह‍िट, अब आपको भी नहीं होगा साड़ी संभालने का झंझट, यूं करें स्‍टाइल

आलू के रस, शहद और चावल से फेसमास्क बनाने का तरीका ( How to make Potato juice, honey and rice face mask)

आलू के रस से फेस मास्क बनाने के लिए दो चम्मच चावल के आटे में एक चम्मच आलू का रस और आधा चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट तैयार करें. इस पेस्ट को साफ चेहरे पर मास्क की तरह अप्लाई करें. कुछ देर बाद चेहरे को साफ कर लें. इस मास्क को सप्ताह में दो बार लगाएं. कुछ ही समय में इस मास्क के कारण चेहरे के दाग धब्बे कम होने लगेंगे और चेहरे का ढीलापन कम होने लगेगा.

आलू के रस के फेस मास्क के फायदे (Benefits of Potato juice face mask)

इस फेस मास्क में यूज की गईं तीनों ही चीजें स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होती है. आलू के रस में मौजूद पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टेरियल गुण स्किन की रंगत को बेहतर करने का काम करता है. इससे फेस पर निखार आता है. चावल के आटे में विटामिन बी और ई, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है. ये सभी स्किन के दाग धब्बों को कम करने में मदद करते हैं. शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टेरियल गुण स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और स्किन के ढीलेपन को दूर करने में मदद करते हैं. इस फेस मास्क को सप्ताह में दो बार यूज किया जा सकता है और कुछ ही दिनों में चेहरे की खाई रंगत वापस पाई जा सकती है.

इस तरह भी कर सकते हैं यूज

आलू का रस और दूध

स्किन से रिंकल को कम करने के लिए आलू के रस को दूध के साथ यूज किया जा सकता है. इसके लिए 2 चम्मच आलू के रस में एक चम्मच दूध और एक चम्मच ग्लीसरीन मिलाएं और इसे अपने फेस पर अप्लाई करें. 15-20 मिनट बाद पानी से फेस को गुनुगुने पानी से साफ कर लें. सप्ताह में दो या तीन बार इसका यूज कया जा सकता है. यह उपाय रिंकल का कम करने में मदद करेगा.

आलू का रस और हल्दी

फेस पर रिंकल को कम करने के लिए आलू के रस और हल्दी का यूज कर सकते हैं. इसके लिए दो से तीन चम्मच आलू का रस लें और उसके चुटकीभर हल्दी पाउडर डालकर मिक्स कर लें. इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें. बाद में चेहरे को वॉश लें. सप्ताह में 1-2 बार ये करना काफी होगा. कुछ समय तक लगातार इस उपाय को आजमाने से बदलाव नजर आने लगेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.