How to make perfect and fluffy pooriyan: घर में खास मौका हो या तीज त्योहार, सब्जी पूरी बनती है और लोग मजे से खाते हैं. पहले के समय में बिना सेहत की चिंता किए जमकर पूरियां खाई जाती थी, लेकिन नए दौर में लोग सेहत का ख्याल करते हुए पूरियां कम खाना चाहते हैं क्योंकि पूरियां (Poori making tips) बनाने में ज्यादा तेल लगता है. ऐसे में ऑयली फूड से दूर रहने वाले लोग कम पूरियां खाते हैं. कई बार पूरियां बनाते वक्त भी ज्यादा तेल पीती हैं और उनके अंदर भी तेल भर जाता है. ऐसे में पूरी खाने का स्वाद नहीं आता. चलिए आज ऐसे ही टिप्स के बारे में जानते हें कि जिनकी मदद से आपकी पूरियों में तेल भी (How to Make Poori Without Extra Oil) नहीं भरेगा और पूरियां (how to make perfect and Soft poori) नर्म और फूली हुई बनेंगी.

घर में उगाइए गंधराज का पौधा, कुछ ही द‍िनों में भर जाएगा फूलों से, महकेगा हर कोना



नर्म और फूली हुई पूरियां बनाने के टिप्स (tips to make soft pooris)



डीप तेल में फ्राई करते समय पूरियों में जब तेल भर जाता है, तो पूरी बेकार लगने लगती है. ऐसी पूरियों को कोई भी खाना पसंद नहीं करता. दूसरी तरफ कई बार मेहनत करने के बावजूद पूरियां सख्त बन जाती हैं और फूलती भी नहीं हैं. पूरियों का आटा गूंथ रहे हैं तो उसे गूंथते समय आटे में जरा सा घी या तेल मिला लेना चाहिए. इससे आपकी पूरियां सॉफ्ट बनेंगी और तलते समय उनके फटने का डर भी खत्म हो जाएगा. आटा गूंथते समय उसमें कम पानी डालना चाहिए और आटा टाइट रखना चाहिए. इससे पूरियां फटेंगी भी नहीं और उनमें तेल भी नहीं भरेगा.

सूखा आटा यूज करने से बचें

अक्सर रोटियां बनाते समय पलेथन यानी सूखे आटे को रोटी बेलते समय यूज किया जाता है. इस सूखे आटे की मदद से रोटी बेलने में आसानी होती है. लेकिन इस पलेथन को पूरियां बेलते वक्त यूज नहीं करना चाहिए. अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरियां फट सकती है और सूखा पलेथन तेल में जाकर जल सकता है. अगर पूरियां बेलने में दिक्कत हो रही है आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे पूरियां मुलायम बनेंगी और फूली फूली बनेंगी.

आटा सेट होने में लगेगा समय

अगर आप पूरियों का आटा गूंथकर तुरंत पूरियां बना रहे हैं तो ये गलत प्रोसेस है. पूरियों का आटा गूंथने के बाद कुछ देर इंतजार करना चाहिए. इससे आटा सेट अच्छी तरह सेट हो जाता है तलते समय पूरियों में तेल नहीं भरता है. इसलिए आटा गूंथने के बाद कम से कम 15 मिनट के लिए आटे को सेट होने जरूर रखें.

बेलने के बाद पूरियों को प्लेट पर फैला दें

जब आप पूरियों के बेल रहे हैं तो तुरंत कढ़ाई में न डालें. इन्हें बेलने के बाद किसी प्लेट पर फैला कर रख दें और उसके ऊपर कपड़ा ढंक दें. पांच मिनट बाद एक एक करके पूरियों को कढ़ाई में डालकर तलें.

तेल को अच्छी तरह गर्म करें

अगर आप कम गर्म तेल में पूरियों को तल रहे हैं तो वो कच्ची और सख्त बनेंगी. इसके लिए जरूरी है कि तेल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद ही पूरियों को तलें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.