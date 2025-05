Plant That Smells Even Better Than Roses: अगर आप अब तक सिर्फ गुलाब को ही महक का बादशाह मानते आए हैं, तो आपको गार्डेनिया के बारे में जरूर जानना चाहिए. इसकी खुशबू इतनी शानदार होती है कि महंगे से महंगा परफ्यूम भी इसके आगे कुछ नहीं. जिन लोगों को घर या बालकनी में फूलों की खेती करना पसंद है, उनके लिए ये खबर बहुत काम की है.(Growing Flowering Plants In Balcony) हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फूल की, जिसकी खुशबू गुलाब से भी बेहतर है और जो दिखने में भी बेहद खूबसूरत लगता है.(Plant That Smell Amazing) खास बात ये है कि इस पौधे को उगाना बेहद आसान है और इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती. यही वजह है कि आजकल लोग इसे तेजी से अपने गार्डन का हिस्सा बना रहे हैं (Gardenia Plant Benefits).

घुटने, एड़ी और कमर में तेज दर्द है तो करवाएं आयुर्वेद‍िक इष्‍ट‍िका स्‍वेद, यहां जान‍िए घर पर करने का सही तरीका

परफ्यूम को पीछे छोड़ने वाली खुशबू (Perfume-Beating Fragrance)

अच्छी खुशबू के लिए अभी तक बस गुलाब का ही पौधा लगाते हैं. तो इसका मतलब है कि आप एक खास फूल से अभी तक अनजान हैं. गार्डेनिया फूल की महक गुलाब से भी बेहतर होती है. इसे लगाना घर में गाजर-मूली उगाना जितना ही आसान है.

मन को लुभाने वाली नेचुरल महक (Naturally Calming Scent)

गुलाब को छोड़ हम आपको एक ऐसे फूल के बारे में बता रहे हैं जो महंगे परफ्यूम से भी अच्छा महकता है. मनमोहक खुशबू के लिए आपको इसको अपने घर के बगीचे या बालकनी में जरूर लगाना चाहिए. इसकी सुगंध इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि एक बार महसूस कर लें, तो फिर गुलाब भी फीका लगने लगे.

छोटे गुलाब जैसे दिखते हैं इसके फूल (Mini Rose-Like Flowers)

इस पौधे के फूल देखने में छोटे गुलाब जैसे लगते हैं. फूलों की संख्या भी कम नहीं होती. औसतन देखा जाए तो गार्डेनिया का पौधा साल में करीब 200 दिन तक फूल देता है. यानी आधे साल तक इसके व्हाइट, सॉफ्ट और महकते फूल आपके घर को सजाते और महकाते रहेंगे.

क्या है इसका पूरा नाम और पहचान (Full Botanical Identity)

आम भाषा में इस पौधे को गंधराज या केप जैस्मिन कहते हैं. खुशबू की वजह से इसका नाम ‘परफ्यूम फ्लावर' भी रखा गया है. इसका वैज्ञानिक नाम Gardenia Jasminoides है और ये कॉफी फैमिली से आता है. इसका पौधा झाड़ीनुमा होता है और फूलों के साथ इसकी पत्तियों की चमक भी बहुत आकर्षक लगती है.

उगाना जितना आसान, देखभाल उतनी ही कम (Low Maintenance, Easy To Grow)

इस सुंदर और सुगंधित फूल वाले पौधे को लगाना और केयर करना बेहद आसान है. यह हल्के गर्म, सूखे वातावरण में भी अच्छी तरह उगता है. इसे ज्यादा खाद या बार-बार पानी देने की जरूरत नहीं होती. एक बार पानी देने के बाद इसे महीने भर के लिए वैसे ही छोड़ सकते हैं. बस इसकी मिट्टी नरम और वॉटर-ड्रेनिंग होनी चाहिए ताकि जड़ें सड़ें नहीं.

ऑक्सीजन भी देता है, एयर प्यूरीफायर भी है (Natural Oxygen Booster At Night)

गार्डेनिया का पौधा रात के समय में बहुत अमाउंट में ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइ ऑक्साइड सोखता है. बहुत कम पौधे ऐसा कर पाते हैं. यानी ये सिर्फ देखने और सूंघने भर का नहीं, बल्कि घर की हवा को भी साफ करने वाला पौधा है. इसे अपने बेडरूम या लिविंग रूम में लगाकर आप नैचुरल फ्रेशनर का फायदा उठा सकते हैं.

नतीजा: अब सिर्फ गुलाब नहीं, गार्डेनिया भी लगाइए (Conclusion: Don't Stop At Roses)

अगर आप अब भी सिर्फ गुलाब को ही फूलों का राजा मानते हैं, तो गार्डेनिया को एक मौका दीजिए. इसकी खुशबू, लुक और फायदे ऐसे हैं जो इसे हर घर के लिए परफेक्ट बनाते हैं. न ज्यादा देखभाल, न महंगे सामान की जरूरत और न ही मौसम की टेंशन. बस एक बार इसे अपने गार्डन या बालकनी में जगह दीजिए, फिर देखिए इसका कमाल. बहुत मुमकिन है कि अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि सबसे अच्छी खुशबू वाला पौधा कौन सा है, तो आपके जवाब में सिर्फ एक नाम हो, वो है गार्डेनिया.



अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.