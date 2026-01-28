विज्ञापन

कोहरा, ठंडी हवा और बर्फबारी का असर, सर्द मौसम में ट्रैवल, फिटनेस और मूड कैसे रखें बैलेंस? जानिए 5 बेस्ट टिप्स

Weather Update: ठंड बढ़ते ही फिटनेस रूटीन टूटने लगता है और धूप कम मिलने से मूड भी सुस्त हो जाता है. लेकिन, थोड़ी समझदारी और सही आदतों के साथ इस मौसम में भी ट्रैवल, फिटनेस और मानसिक सेहत को संतुलित रखा जा सकता है.

Read Time: 4 mins
Share
कोहरा, ठंडी हवा और बर्फबारी का असर, सर्द मौसम में ट्रैवल, फिटनेस और मूड कैसे रखें बैलेंस? जानिए 5 बेस्ट टिप्स
Weather Update: मौसम के इस उतार-चढ़ाव ने आम लोगों के रूटीन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है.

Weather Tips: इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. कहीं सुबह की शुरुआत सर्द हवा और हल्की धुंध के साथ हो रही है, तो कहीं कुछ ही देर में बारिश ठंड को और बढ़ा दे रही है. मंगलवार की सुबह भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, ठंडी हवाएं चलीं, आसमान में धुंध छाई और फिर तेज हवाओं के साथ बारिश ने कई शहरों में गलन बढ़ा दी. वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने ठंड को और तीखा बना दिया. मौसम के इस उतार-चढ़ाव ने आम लोगों के रूटीन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है. कहीं ऑफिस जाने वालों को दिक्कत हो रही है, तो कहीं ट्रैवल प्लान करने वाले असमंजस में हैं. ठंड बढ़ते ही फिटनेस रूटीन टूटने लगता है और धूप कम मिलने से मूड भी सुस्त हो जाता है. लेकिन, थोड़ी समझदारी और सही आदतों के साथ इस मौसम में भी ट्रैवल, फिटनेस और मानसिक सेहत को संतुलित रखा जा सकता है.

मौसम विभाग IMD (भारतीय मौसम विज्ञान विभाग) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार, 28 जनवरी 2026 का मौसम उत्तर भारत सहित कई हिस्सों में अस्थिर रहेगा, खासकर दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आसपास के इलाकों में.

Latest and Breaking News on NDTV

आज कैसा रहेगा मौसम, IMD की चेतावनी: | 28 January 2026 Weather update

बारिश का अलर्ट: IMD ने 8 राज्यों में अगले कुछ घंटों में मध्यम से भारी बारिश और तेज हवाओं (40–50 किमी/घंटा तक) की चेतावनी दी है.

ठंडी हवाएं एवं शीतलहर: उत्तर भारत में ठंडी हवाएं और शीतलहर का असर बना रहेगा, जिससे तापमान में गिरावट और ठिठुरन बढ़ने की संभावना है.

पहाड़ों में बर्फबारी: जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है.

कोहरा:

धुंध-कोहरा भी सुबह-सवेरे और रात में फैल सकता है, खासकर मैदानी इलाकों में.

दिल्ली-एनसीआर का हाल:

  • आसमान में बादल छाए रहेंगे और दिन भर कुछ-कहीं बूंदाबांदी के आसार हैं. 
  • तापमान लगभग 17-19 डिग्री के आसपास रहेगा और शाम-रात में ठंडी हवाएं चल सकती हैं.
  • अगले कुछ दिनों में कोहरे और शीतलहर का असर बढ़ सकता है.

चेतावनी और सावधानियां:

  • तेज हवाएं और बारिश के दौरान बाहर निकलते समय सावधान रहें.
  • बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को ठंड-कोहरे में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह है.

5 बेस्ट टिप्स जो सर्द मौसम में आपकी लाइफस्टाइल को बैलेंस में रखेंगे: 

1. बदलते मौसम में ट्रैवल प्लानिंग समझदारी से करें

कोहरे, बारिश और बर्फबारी के बीच सफर करना जोखिम भरा हो सकता है. ऐसे में मौसम की ताजा जानकारी जरूर लें. कोहरे में गाड़ी चलाते समय स्पीड कम रखें, फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और जरूरत न हो तो रात में सफर से बचें. पहाड़ों पर बर्फबारी के दौरान सही जैकेट, जूते और जरूरी दवाएं साथ रखना बेहद जरूरी है.

2. फिटनेस को पूरी तरह नजरअंदाज न करें

ठंडी हवा और गलन की वजह से लोग अक्सर एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, जो सही नहीं है. रोजाना 15-20 मिनट की हल्की एक्सरसाइज, योग या स्ट्रेचिंग भी शरीर को एक्टिव रख सकती है. इससे शरीर में गर्माहट बनी रहती है और सर्दी में होने वाली जकड़न कम होती है.

Latest and Breaking News on NDTV

3. खानपान से बढ़ाएं शरीर की ताकत

तेज ठंड और बारिश के मौसम में शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है. गर्म सूप, मौसमी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और गुनगुना पानी डाइट में शामिल करें. इससे इम्युनिटी मजबूत होती है और ठंड से होने वाली थकान भी कम होती है.

4. धूप और ताजी हवा का फायदा उठाएं

कोहरे और बादलों की वजह से धूप कम निकलती है, जिसका असर सीधे मूड पर पड़ता है. जैसे ही मौका मिले, थोड़ी देर धूप में बैठें या हल्की वॉक करें. इससे शरीर को विटामिन D मिलता है और मन भी तरोताजा रहता है.

Latest and Breaking News on NDTV

5. मूड को पॉजिटिव रखने पर दें खास ध्यान

बारिश, ठंड और अंधेरा कई लोगों में उदासी बढ़ा देता है. ऐसे में अपने दिन का एक तय रूटीन बनाएं. म्यूजिक सुनना, किताब पढ़ना, परिवार के साथ वक्त बिताना या अपनी पसंद की कोई हॉबी अपनाना मानसिक सेहत के लिए फायदेमंद होता है.

कोहरा, ठंडी हवा और बर्फबारी सर्दियों का हिस्सा हैं, लेकिन इनके चलते जिंदगी को थमने देना जरूरी नहीं. सही ट्रैवल प्लानिंग, बैलेंस फिटनेस और पॉजिटिव सोच के साथ इस बदलते मौसम में भी खुद को फिट, सुरक्षित और खुश रखा जा सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Weather Update Today: Winter Travel Tips, Cold Weather Fitness, Stay Fit In Winter, Mood Boost Winter, Travel In Fog
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com