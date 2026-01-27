विज्ञापन

दिल्ली की सर्दी और Winter Outing, कहां जाएं घूमने? जानें बेस्ट पिकनिक स्पॉट

Best Picnic Spots In Delhi-NCR: सर्दियों में दिल्ली के हरे-भरे पार्क और शांत पिकनिक स्पॉट परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए परफेक्ट हैं. यहां धूप, हरियाली और खुला वातावरण मिलकर पिकनिक के अनुभव को यादगार बना देते हैं.

Where to go for a picnic in Delhi?

Best Picnic Spots In Delhi-NCR: सर्दियों में दिल्ली का मौसम पिकनिक के लिए सबसे अच्छा होता है. गुनगुनी धूप, ठंडी हवा और हरे-भरे पार्क इसका मजा दोगुना कर देते हैं. इंडिया गेट जैसे कुछ पुराने पिकनिक स्पॉट पर अब रोक लग चुकी है, लेकिन राजधानी में कई खूबसूरत और शांत जगहें हैं जहां आप परिवार और दोस्तों के साथ मजेदार पिकनिक का आनंद ले सकते हैं. यहां हम दिल्ली के कुछ फेमस पिकनिक स्पॉट्स की जानकारी आपके लिए लेकर आए है.

सुंदर नर्सरी (Sunder Nursery)

सुंदर नर्सरी एक खूबसूरत हेरिटेज पार्क है जो हुमायूं के मकबरे के पास है. यहां बड़े हरे-भरे लॉन, पानी की झीलें और फूलों की कतारें हैं. सर्दियों में परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर चादर पर बैठकर खाने का आनंद और इन खूबसूरत पलों को आप हमेशा के लिए कैमरे में कैद कर सकते हैं.

लोधी गार्डन (Lodhi Garden)

लोधी गार्डन दिल्ली के सबसे मशहूर और ऐतिहासिक गार्डनों में से एक है. करीब 90 एकड़ में फैला यह पार्क मुगल दौर की कब्रों और हरे-भरे लॉन के बीच एक शांत जगह देता है. यहां बिना Entry Fee के भी पिकनिक मनाई जा सकती है और सुबह‑शाम दोनों समय परिवार के साथ घूमना अच्छा लगता है.

नेहरू पार्क (Nehru Park)

चाणक्यपुरी में नेहरू पार्क एक बड़ी और खुली जगह है, जहां बच्चों के साथ पिकनिक के लिए जाना आसान है. यहां लॉन और पेड़ों के बीच दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत करना या खेल खेलना मजेदार एक्सपीरियंस देता है.

डियर पार्क (Deer Park)

हौज खास में स्थित डियर पार्क प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अच्छा विकल्प है. यहां आप हिरण, खरगोश और पक्षियों को देख सकते हैं. लॉन, तालाब और चलने‑फिरने के ट्रेल्स के साथ यह जगह पिकनिक के साथ हल्की सैर के लिए भी बेहतरीन है.

गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस (Garden of Five Senses)

साकेत में स्थित यह थीम पार्क सुंदर फूलों, पथरीले मार्गों, छोटे‑छोटे वाटर फीचर्स और आरामदायक बैंचों के लिए जाना जाता है. यहां कपल्स या फैमिली दोनों के लिए पिकनिक और रिलैक्स करने का शानदार माहौल मिलता है.
दिल्ली के ये पिकनिक स्पॉट सर्दियों में परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए परफेक्ट हैं. पिकनिक का आनंद लेते समय ध्यान रखें कि गंदगी न फैलाएं, ताकि हर कोई इन जगहों का आनंद उठा सके.

