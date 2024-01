योगा एक्सपर्ट से जानें फेस पर फैट जमा हो गया है तो किन एक्सरसाइज से करें कम, फिर डबल चिन से मिलेगा छुटकारा, मिलेगी परफेक्ट जॉ लाइन

face yoga for double chin and jawline : डबल चिन ऐसे होगी ठीक.

Which yoga is best for double chin : मोटापे की समस्या से आजकल हर कोई परेशान है, इसकी कई वजह हो सकती हैं. सबसे आम वजह हमारा खराब लाइफस्टाइल (Lifestyle) होती है, साथ ही उम्र बढ़ना भी इसकी वजह हो सकता है. कई लोगों के चेहरे पर भी काफी फैट (Face Fat) जमा होता है, जिससे उनकी स्किन मोटी लगने लगती है. महिलाओं में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है. ऐसा होने के बाद महिलाएं परफेक्ट जॉ लाइन (Jaw Line) और पतली स्किन के लिए क्या कुछ नहीं करती हैं, लेकिन फायदा नहीं मिलता है. आज हम आपको ऐसे फेस योगा (Face Yoga) बताएंगे जो आपकी इस समस्या को छू-मंतर कर सकते हैं.आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाएं अपने फेस पर जमा फैट को छिपाने के लिए कई तरह की कोशिशें करती हैं, कई महिलाएं इसके लिए हैवी मेकअप का इस्तेमाल करती हैं तो कुछ कई तरह के जूस और दवाओं का भी सहारा लेती हैं. हालांकि काफी कम को ही रिजल्ट मिल पाते हैं. ऐसे में फेस योगा आपकी मदद कर सकता है. योगा एक्सपर्ट मानसी गुलाटी से जानिए कैसे आप अपनी डबल चिन को सिर्फ तीन एक्सरसाइज के जरिए खत्म कर सकती हैं. डबल चिन या यूं कहे जॉ लाइन के खत्म होने से आपकी उम्र भी कम नजर आएगी.