Explainer: महंगे सुपरफूड्स छोड़िए, गांव की इन 5 जड़ी बूटियों में छिपा है सेहत का अलसी खजाना और फायदों की भरमार

Cheaper Alternatives to Superfoods: आजकल हेल्थ और फिटनेस की दुनिया में सुपरफूड्स शब्द बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है. सोशल मीडिया, डाइट प्लान और हेल्थ ब्लॉग्स में अक्सर क्विनोआ, चिया सीड्स, एवोकाडो, ब्लूबेरी जैसे विदेशी फूड्स की चर्चा होती है. लोग इन्हें स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी मानने लगे हैं और कई बार इन्हें खरीदने के लिए महंगे दाम भी चुकाते हैं. लेकिन, सच्चाई यह है कि भारत में सदियों से इस्तेमाल हो रही देसी जड़ी-बूटियां और पारंपरिक खाने की चीजें न्यूट्रिशन और औषधीय गुणों के मामले में किसी भी सुपरफूड से कम नहीं हैं. गांवों में उगने वाले कई पौधे ऐसे हैं जिन्हें आयुर्वेद में शरीर को कई बीमारियों से बचाने वाला बताया गया है. इनकी सबसे खास बात यह है कि ये सस्ती, आसानी से उपलब्ध और प्राकृतिक होती हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही 5 देसी जड़ी-बूटियों और फूड्स के बारे में जो वास्तव में सेहत का खजाना हैं.

सुपरफूड्स के 5 देसी विकल्प | 5 Desi Alternatives to Superfoods

सहजन (मोरिंगा)

सहजन को ड्रमस्टिक या मोरिंगा भी कहा जाता है. ये भारत में लंबे समय से खाया और औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है. इसके पत्ते, फलियां, बीज और फूल सभी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. कई एक्सपर्ट इसे नेचुरल मल्टीविटामिन भी कहते हैं क्योंकि इसमें शरीर के लिए जरूरी कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं.

सहजन के फायदे | Benefits of Drumstick

1. शरीर को भरपूर पोषण देता है

सहजन की पत्तियों में विटामिन A, विटामिन C, कैल्शियम, आयरन, पोटैशियम और प्रोटीन जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. यही कारण है कि कई जगहों पर इसे कुपोषण से लड़ने के लिए भी उपयोग किया जाता है.

2. इम्यूनिटी मजबूत बनाने में मददगार

सहजन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन शरीर की इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. रेगुलर रूप से सहजन का सेवन करने से शरीर संक्रमण और मौसमी बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है.

3. ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक

कुछ शोध बताते हैं कि सहजन के पत्तों में ऐसे तत्व होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस रखने में मदद कर सकते हैं. इसलिए मधुमेह के मरीजों के लिए भी इसे लाभकारी माना जाता है.

4. सूजन और दर्द को कम करने में मदद

सहजन में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करने में सहायक होते हैं और जोड़ों के दर्द में भी राहत दे सकते हैं.

कचनार किसी चमत्कार से कम नहीं

कचनार का पेड़ भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है. इसके फूल, पत्ते और छाल आयुर्वेदिक चिकित्सा में लंबे समय से इस्तेमाल किए जाते रहे हैं. कई गांवों में कचनार के फूलों की सब्जी भी बनाई जाती है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी मानी जाती है.

कचनार के बड़े फायदे | Big Benefits of Kachnar

1. थायरॉइड स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है

आयुर्वेद में कचनार को थायरॉइड ग्रंथि के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है. कई आयुर्वेदिक दवाओं में कचनार की छाल का उपयोग किया जाता है.

2. पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद

कचनार का सेवन पाचन से जुड़ी समस्याओं जैसे गैस, अपच और कब्ज में राहत देने में सहायक हो सकता है. इसके फूलों की सब्जी हल्की और पचने में आसान होती है.

3. शरीर को डिटॉक्स करने में मददगार

कचनार को शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालने में सहायक माना जाता है. इससे शरीर का प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है.

4. त्वचा के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी

कचनार में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो त्वचा को स्वस्थ रखने और त्वचा से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद कर सकते हैं.

गिलोय है आयुर्वेद की अमृत बेल

गिलोय को आयुर्वेद में अमृता कहा जाता है, जिसका अर्थ है अमृत के समान लाभ देने वाला पौधा. यह एक बेल होती है जो पेड़ों पर चढ़कर बढ़ती है. भारत में इसे लंबे समय से कई रोगों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता रहा है.

गिलोय के शानदार फायदे | Amazing Benefits of Giloy

1. इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है

गिलोय को इम्युनिटी बढ़ाने वाली जड़ी-बूटी के रूप में जाना जाता है. इसका नियमित सेवन शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद कर सकता है.

2. बुखार में राहत देने में सहायक

आयुर्वेद में गिलोय का उपयोग लंबे समय से बुखार और कमजोरी दूर करने के लिए किया जाता रहा है. इसलिए ये सबसे शानदार सपरफूड ऑप्शन है.

3. पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है

गिलोय का सेवन पाचन को बेहतर बनाता है और पेट से जुड़ी समस्याओं में राहत दे सकता है.

4. शरीर से टॉक्सिन निकालने में मदद

गिलोय शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है और खून को शुद्ध करने में भी सहायक माना जाता है.

भृंगराज बालों और लिवर के लिए फायदेमंद जड़ी-बूटी

भृंगराज को आयुर्वेद में केशराज यानी बालों का राजा कहा जाता है. यह एक छोटी सी जड़ी-बूटी होती है जो अक्सर खेतों और खुले स्थानों पर उगती है. बालों की देखभाल के लिए इसका इस्तेमाल काफी लोकप्रिय है, लेकिन इसके कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी हैं.

भृंगराज के अनोखे फायदे | Benefits of Bhringraj

1. बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद

भृंगराज तेल बालों को मजबूत बनाने और बालों के झड़ने को कम करने में मदद कर सकता है. कई लोग इसे बालों की प्राकृतिक देखभाल के लिए इस्तेमाल करते हैं.

2. लिवर के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी

भृंगराज को आयुर्वेद में लीवर टॉनिक माना जाता है. यह लीवर के कामकाज को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है.

3. त्वचा के लिए भी फायदेमंद

भृंगराज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को हेल्दी रखने और त्वचा की चमक बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

4. मानसिक तनाव कम करने में मदद

भृंगराज तेल से सिर की मालिश करने से मन को आराम मिलता है और अच्छी नींद आने में मदद मिल सकती है.

कुल्थी दाल सेहत के लिए छिपा हुआ खजाना

कुल्थी दाल को हॉर्स ग्राम भी कहा जाता है. ये भारत के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से खाई जाती रही है. हालांकि शहरों में इसका उपयोग कम हो गया है, लेकिन यह दाल पोषण और औषधीय गुणों से भरपूर होती है.

कुल्थी दाल के फायदे | Benefits of Horse Gram Lentils

1. किडनी स्टोन में सहायक मानी जाती है

आयुर्वेद में कुल्थी दाल का उपयोग किडनी स्टोन की समस्या में किया जाता रहा है. इसका काढ़ा या सूप कई जगहों पर घरेलू उपाय के रूप में लिया जाता है.

2. वजन घटाने में मददगार

कुल्थी दाल में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती.

3. पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है

इस दाल का सेवन पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है और पेट की कई समस्याओं से राहत दिला सकता है.

4. शरीर को एनर्जी और ताकत देता है

कुल्थी दाल प्रोटीन और आयरन का अच्छा स्रोत है, जो शरीर को ऊर्जा देने और कमजोरी दूर करने में मदद करता है.

आज के समय में लोग विदेशी सुपरफूड्स के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हमारे आसपास मौजूद कई देसी जड़ी-बूटियां और फूड्स भी उतने ही पौष्टिक और फायदेमंद हैं.