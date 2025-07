Choose the right running shoes for your health: नए दौर में खुद को फिट और सेहतमंद रखने के लिए लोग रनिंग और वॉकिंग (Running and Walking) पर जोर दे रहे हैं. सुबह आपको आस पास कई लोग रनिंग करते दिख जाएंगे.रनिंग करते वक्त सबसे ज्यादा जोर पैरों पर होता है और ऐसे में लोग खास जूते खरीदते हैं.कई लोग दौड़ते वक्त जूतों पर ध्यान नहीं देते है और स्नीकर्स में ही रनिंग शुरू कर देते हैं. आपको बता दें कि रनिंग एक शानदार एक्सरसाइज तो है, साथ ही साथ ये रिस्की भी है. इसलिए अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको रनिंग शूज में ही रनिंग (How to Choose Running Shoes) करनी चाहिए. स्लीपर, स्नीकर्स में रनिंग करने पर आपके पैर और कमर डैमेज हो सकते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि रनिंग करते वक्त रनिंग शूज पहनना काफी जरूरी होता है. चलिए जानते हैं कि सही रनिंग शूज (Best Shoes For Running) कैसे होते हैं.

दौड़ने के लिए रनिंग शूज हैं जरूरी (Running Shoes is Good For Running)

अगर आप भी स्नीकर या स्लीपर में दौड़ने निकल पड़ते हैं तो आप सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. डॉक्टर कहते हैं कि वॉकिंग की तुलना में रनिंग करते वक्त पैरों पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है. दौड़ते वक्त आपके पैर तेज धमक के साथ जब जमीन पर पड़ते हैं तो ऐडी और पंजों पर शॉक लगता है. पैरों को इस शॉक से बचाने के लिए रनिंग शूज अलग से डिजाइन किए जाते हैं.

1. रनिंग शूज की बनावट पर करें फोकस

अगर आप रनिंग शूज खरीद रहे हैं तो उसकी बनावट पर ध्यान दें. अगर शूज नीचे से सपाट यानी फ्लैट है तो उसे न खरीदें. अगर शूज नीचे से सपाट है तो इसका मतलब है कि वो रनिंग के लिहाज से डिजाइन नहीं किया गया है. रनिंग शूज नीचे से सपाट नहीं बल्कि कर्व में होने चाहिए. यानी बीच का तला नीचे और एड़ी और पंजे के तले ऊपर की ओर उठे होने चाहिए. इससे आपके दौड़ते समय पंजे और एड़ी पर प्रेशर और शॉक नहीं लगेगा. रनिंग शूज खरीदने से पहले उसे टेबल पर रखे और उसका तला देखे. ये रॉक में होना चाहिए यानी पंजे और एड़ी की तरफ से उठा हुआ होना चाहिए.

2. रनिंग शूज का वजन कितना होना चाहिए

हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आप रनिंग के लिए जूते खरीदने जा रहे हैं तो जूतों का वजन भी ध्यान में रखना होगा. आमतौर पर दौड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले जूतों का वजन 184 ग्राम से 368 ग्राम के बीच होता है. ये रनिंग और उस दौरान पड़ने वाले प्रेशर को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है. आप जूते खरीदते वक्त ध्यान रखें कि रनिंग शूज का वजन इससे ज्यादा न हो. देखा जाए तो एथलीट आमतौर पर हल्के शूज पसंद करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि लंबी दूरी के लिए दौड़ते समय भारी शूज उनका धरती से कनेक्शन तोड़ देते हैं. अगर आप प्रोफेशनल एथलीट नहीं है और केवल एक्सरसाइज के लिए रनिंग करते हैं तो आप मिड कुशनिंग वाले हल्के शूज चुन सकते हैं.

3. रनिंग शूज के लिए सही सोल कैसे चुनें

आमतौर पर लोग रनिंग शूज में सोल लगाकर दौड़ते हैं. इससे पंजे और एड़ी पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता है और उनकी सही हिफाजत होती है. हेल्थ एक्सपर्ट रनिंग शूज के लिए ईवीए सोल को सही मानते हैं. ईवीए सोल दौड़ते समय पैरों को शॉक से बचाए रखते हैं. इसके अलावा आप एथिलीन सोल भी यूज कर सकते हैं. ये भी शॉक रेजिस्टेंस होते हैं.

Photo Credit: Pexels

पैरों में दर्द रहता है तो किस तरह के जूते हैं फायदेमंद