क्या वजन कम करने के लिए आप भी पी रहे हैं शहद वाला गर्म पानी? जानिए क्या भूल हो रही है आपसे

Honey and Its Uses with water: शहद को आयुर्वेद में अमृत के समान कहा गया है. शहद सिर्फ मीठा ही नहीं होता, ये सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है. शहद में पाए जाने वाले ढेर सारे गुण इसे सेहत के लिए बेस्ट (Honey Benefits for health)बना देते हैं. आजकल लोग वजन कम करने के लिए सुबह खाली पेट गर्म पानी में शहद डालकर पी रहे हैं. कई लोगों का मानना है कि गर्म पानी में शहद (Honey benefits with Water)डालकर पीने से वजन कम होने लगता है. लेकिन देखा जाए तो ये गलत है. शहद को गर्म पानी में डालकर पीने के सही तरीका कुछ और ही है. चलिए जानते हैं कि शहद को किस तरह खाना (Right Way to eat Honey) चाहिए ताकि उसका सही फायदा मिल सके. साथ ही ये भी जानेंगे कि शहद असल में किन लोगों को फायदा करता है.

शहद के फायदे (Honey Benefits for Health)

शहद नेचुरल स्वीटनर कहलाता है. मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया शुद्ध शहद इम्यूनिटी बूस्टर कहलाता है. शहद में ढेर सारे एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. इसके साथ साथ इसमें एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं. ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर शहद शरीर को मजबूत बनाता है. इसके सेवन से शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है और शरीर बाहरी बीमारियों से लड़ने के लायक बनता है. सर्दियों में शहद खासतौर पर फायदा करता है. इसके सेवन से सर्दी, खांसी जुकाम जैसी परेशानियां दूर होती हैं. शहद के नियमित सेवन से डाइजेशन भी बेहतर होता है. ये मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है. शहद त्वचा के लिए भी अच्छा माना जाता है. शहद में पाई जाने वाली नेचुरल स्वीटनेस इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करती है. शहद में पाया जाने वाला आयरन खून की कमी दूर करने में मददगार माना जाता है.

गर्म पानी से क्या वाकई वजन कम होता है (how Honey React when add in water)

हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शहद को ज्यादा गर्म पानी में डालकर पीने से इसके गुण खत्म हो जाते हैं. उनके अनुसार आयुर्वेद में कहा गया है कि शहद को चाय और ग्रीन टी आदि में डालकर नहीं पीना चाहिए. अगर आप शहद को गर्म पानी में डालकर पीना चाहते हैं तो पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आप अपनी छोटी उंगली उसमें पांच से दस सैकेंड तक डुबोकर रख सकें. इससे ज्यादा गर्म पानी में अगर शहद को डाला जाता है तो शहद किसी काम का नहीं रहता है और उसके सभी गुण खत्म हो जाते हैं.इसलिए आयुर्वेद कहता है कि शहद को गुनगुने पानी में डालकर ही पीना चाहिए.

किन लोगों को खाना चाहिए शहद (who can eat Honey)

हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि शहद का मुख्य काम इम्यूनिटी को बूस्ट करना है. देखा जाए तो शहद वयस्कों को खाना ही नहीं चाहिए. शहद की जरूरत बच्चों को ज्यादा होती है. उन्होंने कहा कि शहद बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार साबित होता है. बच्चे बाहर खेलते कूदते समय सर्दी, जुकाम और खांसी के अक्सर शिकार हो जाते हैं. ऐसे में शहद उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है. उन्होंने कहा कि शहद 1 से 10 साल तक के बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए. वयस्कों को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है.

इस तरह शहद खाएंगे तो होगा फायदा (How to Eat Honey)

शहद को गुनगुने पानी में डालकर पिया जा सकता है. इसके अलावा खांसी होने पर शहद को अदरक के रस में मिलाकर पीने से फायदा होता है. अगर बच्चे को कब्ज है तो शहद को गुनगुने दूध में मिलाकर पिलाने से फायदा होता है.अगर इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो शहद को रोज सुबह एक से दो चम्मच सीधे ही खाया जा सकता है. इस तरह शहद खाने पर शहद काफी फायदा करता है. शहद को आप ठंडी चीजों में मिलाकर भी खा सकते हैं , जैसे आइसक्रीम, सलाद, फ्रूट सलाद आदि.शहद को काली मिर्च और दालचीनी के खाने से जुकाम दूर होता है.

इस हालत में कभी नहीं खाना चाहिए शहद (Do not Eat Honey in this Stage)

एक्सपर्ट कहते हैं कि सर्दी जुकाम में शहद खाना फायदेमंद है.

लेकिन भूलकर भी बुखार के समय शहद खाना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है.

उनका कहना है कि बुखार होने पर शरीर में बैक्टीरिया का हमला होता है, ऐसे में शहद शरीर में जाकर जहरीला हो सकता है.

इसलिए बुखार होने के समय शहद का सेवन नहीं करना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.