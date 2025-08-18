विज्ञापन

फिल्मफेयर कार्यक्रम में यो यो हनी सिंह की ओर से दी जाने वाली लाइव परफॉर्मेंस को लेकर दी गयी शिकायत

यो यो हनी सिंह 23 अगस्त को मोहाली के पीसीए स्टेडियम में होने फिमल्फेयर अवार्ड कार्यक्रम में अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं. ऐसे में उनके खिलाफ एसएसपी में शिकायत दी गई है.

Read Time: 1 min
Share
फिल्मफेयर कार्यक्रम में यो यो हनी सिंह की ओर से दी जाने वाली लाइव परफॉर्मेंस को लेकर दी गयी शिकायत
फिल्मफेयर कार्यक्रम में यो यो हनी सिंह की ओर से दी जाने वाली लाइव परफॉर्मेंस को लेकर दी गयी शिकायत
नई दिल्ली:

यो यो हनी सिंह 23 अगस्त को मोहाली के पीसीए स्टेडियम में होने फिमल्फेयर अवार्ड कार्यक्रम में अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं. ऐसे में उनके खिलाफ एसएसपी में शिकायत दी गई है. जिसमें कहा गया है कि हनी सिंह की ओर से नशे और हथियारों से संबंधित कोई गाना न गाये जाने की शर्त पर उन्हें गाना गाने देने की इजाजत दी जाए . पंजाबियत को लेकर अक्सर आवाज उठाने वाले पंडित धनेवर की ओर से एसएसपी मोहाली, पीसीए के अध्यक्ष और फिल्मफेयर अवार्ड के आयोजकों को लिखी गयी चिट्ठी में कहा कि अगर हनी सिंह ने नशे, मारधाड़ या अश्लील गाने फिल्मफेयर अवार्ड के दौरान गए तो कानूनी नोटिस भेजूंगा. (इनपुट- गुरप्रीत)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yo Yo Honey Singh, Honey Singh, Yo Yo Honey Singh Songs, Filmfare Awards, Pca Stadium Mohali
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com