रोज चलेंगे इतने कदम तो वजन हो जाएगा तेजी से कम, पर वॉक करते समय करनी होगी ये जरूरी चीज

benefits of morning walk for weight loss: पैदल चलने के ये हैं फायदे.

Benefits of Walking for Fat Loss: चलना (walking) हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा है. चलने के लिए हमें किसी टाइम- टेबल की जरूरत नहीं होती. बल्कि जाने- अनजाने हम न जाने कितने कदम नाप देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चलते- चलते भी आप अपने बढ़ते वजन को (walking for weight loss) घटा सकते हैं. यहां तक कि पेट की जिद्दी चर्बी (benefits of walking for belly fat) भी गल जाएगी. लेकिन इसके लिए आपको बस रोजाना इतने कदम चलना जरूरी है. अगर आप सही तरीके से रोज इतने कदम चलेंगे तो हफ्तेभर में अपने आपका वजन हो जाएगा आधा.

वजन कम करने के लिए कितना चलना चाहिए | How many steps should I walk a day to lose weight in a week