बालों पर चावल का पानी लगाने से क्या होता है?

Rice Water For Hair: आइए एक्सपर्ट से जानते हैं बालों में चावल का पानी लगाने से क्या होता है और ऐसा करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है.

बालों के लिए चावल का पानी बनाने और लगाने का तरीका

Rice Water For Hair: बालों की देखभाल के लिए लोग तरह-तरह के घरेलू नुस्खे अपनाते हैं. इन्हीं में से एक है, चावल का पानी लगाना. चावल के पानी को स्किन के साथ-साथ बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. लेकिन क्या ये फायदे असल में होते हैं? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं बालों में चावल का पानी लगाने से क्या होता है और ऐसा करते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर डर्मेटोलॉजिस्ट सुगन्या नायडू ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताती हैं, चावल का पानी बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है. इसमें मौजूद पोषक तत्व न सिर्फ बालों को मजबूत बनाते हैं, बल्कि उनकी ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं. 

कैसे पहुंचाता है फायदा?

हेयर ग्रोथ को बढ़ावा

डर्मेटोलॉजिस्ट बताती हैं, चावल के पानी में आइनोसटोल नामक कंपाउंड पाया जाता है, जो बालों की जड़ों को पोषण देता है और उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है. साल 2022 की एक स्टडी के अनुसार, नियमित इस्तेमाल से यह बालों को पतला और कमजोर होने से रोक सकता है.

फ्रिज कंट्रोल और शाइन  

इसमें मौजूद अमिनो एसिड और विटामिन बालों की टेक्सचर को बेहतर बनाते हैं. अगर आपके बाल फ्रिजी रहते हैं, तो चावल का पानी उन्हें मैनेजेबल और स्मूथ बना सकता है. इसे लगाने से बालों में सॉफ्टनेस और नेचुरल चमक आती है.

बालों को मजबूत बनाना 

इन सब से अलग चावल का पानी बालों की जड़ों को पोषण देकर उन्हें टूटने और झड़ने से बचाता है. हालांकि, इसके लिए चावल के पानी को सही तरीके से लगाना बेहद जरूरी है. कभी भी गर्म चावल का पानी सीधे बालों पर न लगाएं.

बालों के लिए कैसे तैयार करें चावल का पानी?
  • सुगन्या नायडू बताती हैं, सबसे पहले चावल को अच्छे से धो लें.
  • अब, धुले हुए चावल को पानी में 30 मिनट तक भिगोकर रखें. बेहतर नतीजों के लिए आप इन्हें रातभर भी भिगो सकते हैं.
  • इसके बाद पानी को छानकर एक साफ बॉटल में भर लें.
  • तैयार पानी को शैम्पू करने के बाद बालों पर अच्छी तरह लगाएं.
  • 10–20 मिनट तक इसे बालों पर रहने दें फिर साफ पानी से अच्छे से धो लें.

डर्मेटोलॉजिस्ट हफ्ते में 1–2 बार इसका इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं. आप चाहें तो इसे फ्रिज में स्टोर कर भी रख सकते हैं. 

यानी अगर आप नेचुरल तरीके से बालों की देखभाल करना चाहते हैं, तो चावल का पानी एक बेहतरीन विकल्प है. यह न सिर्फ हेयर ग्रोथ में मदद करता है, बल्कि बालों को मजबूत, चमकदार और सॉफ्ट भी बनाता है. हालांकि, इन तमाम फायदों को पाने के लिए आपको इसे नियमित तौर पर इस्तेमाल करना जरूरी है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.


 

