How To Lighten Dark Skin of Inner Thighs: गर्मियों का मौसम हो या फिटिंग कपड़ों का फैशन कैरी करने की बात हो. महिलाओं में बिकिनी एरिया और जांघों के बीच की त्वचा का कालापन एक चिंता का विषय बन जाता है. लेकिन ये टॉपिक ऐसा होता है जिस पर खुलकर बात करना आसान नहीं होता. इसलिए अक्सर ये सवाल सोशल मीडिया पर ज्यादा पूछे जाते हैं कि जांघों (Jangho Ke Beech Kalapan Kyon Hota Hai) के बीच का रंग कैसे हल्का करें. एक बात समझना जरूरी है कि ये केवल ब्यूटी से जुड़ा सवाल नहीं है. इसके पीछे हार्मोनल चेंज, त्वचा पर रगड़, गलत स्किन केयर या गलत हेयर रिमूवल जैसे कारण छिपे होते हैं. यही वजह है कि बिना इन कारणों को समझे सिर्फ घरेलू नुस्खों (Thighs Ka Kalapan Hatane Ke Gharelu Nuskhe) से हल निकालना कई बार उल्टा असर डाल सकता है. चलिए जानते हैं किन आदतों से ये कालापन बढ़ जाता है. और क्या हैं वो आसान, सुरक्षित और डॉक्टरी तौर पर सुझाए गए उपाय जो इस संवेदनशील हिस्से की देखभाल के लिए जरूरी हैं.

प्राइवेट पार्ट के बाल हटाने चाह‍िए या नहीं? 99% लोगों को नहीं पता सच, डॉक्‍टर से समझ‍िए व‍िस्‍तार से सब यहां

Photo Credit: iStock

डॉक्टर्स बताते हैं, ये हैं मुख्य कारण

सबसे आम वजह है हार्मोनल बदलाव. जब लड़कियां किशोरावस्था में कदम रखती हैं या महिलाएं पीरियड्स, प्रेग्नेंसी, ब्रेस्टफीडिंग, पीसीओडी या लंबे समय तक गर्भनिरोधक गोलियों का सेवन करती हैं, तो हार्मोनल लेवल में उतार-चढ़ाव आता है. इससे बिकिनी एरिया की त्वचा गहरी हो सकती है.

दूसरा बड़ा कारण है कपड़ों से होने वाला रगड़ जिसे फ्रिक्शन भी कहते हैं. जब वजन बढ़ता है तो जांघें आपस में रगड़ती हैं और इससे रंग गहरा हो सकता है. साथ ही, टाइट अंडरगारमेंट्स या नायलॉन/लेस जैसे सिंथेटिक फैब्रिक का इस्तेमाल भी नुकसानदेह है.

बाल हटाने के तरीके भी इस समस्या को बढ़ाते हैं. हेयर रिमूविंग क्रीम्स में मौजूद कैमिकल्स त्वचा को जला सकते हैं. वैक्सिंग से स्किन डैमेज और इंफेक्शन हो सकता है, वहीं शेविंग से इनग्रोन हेयर की समस्या बढ़ती है.

एक और कारण है अत्यधिक पसीना. यह हिस्सा अगर ज्यादा पसीने से गीला रहता है, तो फंगल और बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है. इससे खुजली, जलन और रंग का गहरापन आता है. कई लोग इस क्षेत्र में टैल्कम पाउडर लगाते हैं, लेकिन इससे भी एलर्जी और कालेपन की समस्या हो सकती है.

डायबिटीज से पीड़ित लोगों में भी यह समस्या ज्यादा देखी जाती है.

जांघों के कालेपन से कैसे निपटें?

अगर आपकी स्किन पहले से ही काली पड़ चुकी है, तो इन उपायों को अपनाएं:

• पाउडर का उपयोग बंद करें.

• रोजाना इस हिस्से को नीम वाले एंटीसेप्टिक साबुन से धोएं.

• टाइट और सिंथेटिक कपड़ों की बजाय कॉटन और ढीले कपड़े पहनें.

• बाल हटाने के लिए ट्रिमर का उपयोग करें, क्रीम, शेविंग और वैक्सिंग से बचें.

क्या घरेलू उपाय कारगर हैं?

नींबू, दही, बेकिंग सोडा जैसे स्क्रब्स इस सेंसिटिव हिस्से पर लगाने की सलाह कई लोग देते हैं, लेकिन विशेषज्ञ इसे सही नहीं मानते. ये चीजें एलर्जी और जलन का कारण बन सकती हैं.

लेकिन एक सुरक्षित उपाय है. 1 चम्मच शुद्ध नारियल तेल में 1/4 चम्मच हल्दी मिलाएं और इस मिश्रण को बिकिनी एरिया और जांघों के बीच हल्के हाथों से लगाएं. नारियल तेल त्वचा को ठंडक और नमी देता है, जबकि हल्दी प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है.

अगर खुजली या फंगल इंफेक्शन है तो क्या करें?

ऐसे में 2% निज़राल लोशन से रात को यह क्षेत्र धोएं और क्वाड्रिडर्म RF क्रीम लगाएं. क्रीम 15-20 दिन तक लगाएं और लोशन से एक महीने तक सफाई करें. ये दोनों चीजें मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती हैं. लेकिन कुछ भी यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें

विशेषज्ञों की सलाह मानें

त्वचा का कालापन सामान्य समस्या है लेकिन इसके पीछे की वजहें समझना और सही उपाय अपनाना बेहद जरूरी है. घरेलू नुस्खों से पहले जान लें कि आपकी स्किन कितनी संवेदनशील है और कोई भी उपाय करते समय साफ-सफाई और सावधानी बरतना न भूलें.