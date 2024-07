Musturd Oil Or Ghee: दिल के लिए सरसों का तेल अच्छा है या घी, यहां जानिए डॉक्टर इसे लेकर क्या कहते हैं

Musturd Oil Or Ghee For Heart Health: हर किचन में खाना बनाने के लिए ऑयल (oil)और घी (ghee)का इस्तेमाल होता आया है. कहीं खाना सरसों के तेल (mustard oil) में बनता है और कहीं घी में भोजन पकाया जाता है. भारत की बात करें तो यहां घर घर में सब्जी बनाने के लिए सरसों के तेल का यूज होता है. ऐसे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर दिल (mustard oil or ghee which is good for heart) को स्वस्थ रखना है तो सरसों का तेल या घी, किस में खाना बनाना चाहिए. चलिए आज इस बारे में कंफ्यूजन दूर करते हैं. यहां जानते हैं कि सरसों का तेल या घी, दिल के लिए क्या फायदेमंद है.

सरसों का तेल या घी, दिल के लिए क्या है अच्छा



हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि देखा जाए तो देसी घी और सरसों का तेल दोनों ही शरीर के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. लेकिन जब बात दिल की सेहत की आती है तो सरसों का तेल घी की तुलना में ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. पोषक तत्वों की मौजूदगी के आधार पर सरसों के तेल को घी के मुकाबले दिल के लिए ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है. सरसों के तेल में फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा होती है और फैटी एसिड दिल की सुरक्षा के लिए अच्छा माना जाता है. घी में सरसों के तेल के मुकाबले कम फैटी एसिड पाया जाता है.

सरसों का तेल है दिल के लिए फायदेमंद

सैचुरेटेड फैट की बात करें तो ये सरसों के तेल के मुकाबले घी में ज्यादा होता है. घी में 70 फीसदी से ज्यादा सैचुरेटेड फैट होता है और ये दिल के लिए नुकसानदेह माना जाता है. सरसों का तेल इसलिए भी फायदेमंद है क्योंकि इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैट और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट मौजूद होता है. ये दोनों ही दिल के लिए फायदेमंद हैं. दूसरी तरफ डॉक्टर ये भी कहते हैं कि भले ही आप घी या सरसों के तेल का इस्तेमाल करें लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि दोनों में ही भोजन तला जाता है और ज्यादा तला हुआ भोजन शरीर के लिए सही नहीं होता है.

अगर आप ज्यादा घी और तेल का यूज करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और आपको हाई बीपी की समस्या हो सकती है. ये दोनों ही सिचुएशन दिल के लिए सही नहीं कहलाती हैं. इसके साथ साथ लंबे समय तक किसी भी एक तेल या घी का उपयोग ना करें. समय पर पर उनको बदलते रहें.