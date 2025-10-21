दिवाली के बाद फर्श से नहीं छूट रहे रंगोली के दाग-धब्बे? अपनाएं ये हैक्स, मिनटों में हो जाएंगे साफ!

How to Remove Rangoli Stains: दिवाली के मौके पर रंगोली काफी शुभ माना जाता है साथ ही इससे घर की शोभा और भी बढ़ जाती है. लेकिन त्योहार खत्म होते ही रंगोली के जिद्दी दाग-धब्बे फर्श की सुंदरता बिगाड़ देते हैं.अक्सर केमिक्ल वाले रंग फर्श पर इतने गहरे जम जाते हैं कि रेगुलर सफाई से ये आसानी से नहीं हटते. अब दिवाली के बाद अगर आप भी अगर आप भी अपने घर के फर्श पर लगे रंगोली के सूखे और चिपचिपे दागों से परेशान हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको कुछ आसान, असरदार और घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप फर्श से जिद्दी दागों को मिनटों में हटा सकते हैं.

बेकिंग सोडा और गुनगुना पानी से करें सफाई

फर्श पर लगे रंगोली के दाग-धब्बों को हटाने के लिए आप बेकिंग सोडा और गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप 1 कटोरी में गुनगुना पानी लें और उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दें. इसके बाद फर्श पर ये तैयार किया हुआ लिक्विड डालें और बर्तन धोने वाले ग्रीन स्क्रब से रगड़ें. इससे फर्श पर लगे रंगोली के दाग-धब्बे साफ हो सकते हैं.

अगर बेकिंग सोडा और पानी से फर्श साफ नहीं होता है तो आप नींबू और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप जमीन पर लगे धब्बों वाली जगह पर नींबू का रस निचोड़ दें और फिर नमक डालकर रगड़े. 5 मिनट बाद गर्म पानी लें और फिर डिशवॉश लिक्विड मिलाकर अच्छे से पोछा लगाएं. इससे आपका फर्श चमक सकता है.

कभी-कभी जब दाग नहीं हटते हैं तो कुछ लोग लोहे के स्क्रब का इस्तेमाल करने लगते हैं. ऐसा करने से आपको बचना चाहिए. इससे आपके फर्श या टाइल्स पर निशान पड़ सकते हैं, जो घर की खूबसूरती में फीकापन डालेंगे.

रंगोली के दाग-धब्बे हटाने के लिए आप बेकिंग सोडा और सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप बेकिंग सोडा में धीर-धीरे सिरका डालें और एक पेस्ट तैयार कर लें. इसके बाद फर्श पर दाग वाली जगह पर ये पेस्ट 10 से 15 मिनट लगाकर छोड़ दें. फिर आप स्क्रब या टूथब्रश की मदद से रगड़े और पानी से अच्छी तरह से पोंछ दें. इससे आप देखेंगे कि फर्श का दाग हल्का हो गया है.

