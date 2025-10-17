Diwali Lucky Plants: दीपावली खुशियों,रोशनी और समृद्धि का त्योहार है. इस दिन हर घर में मां लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है, ताकि घर में हमेशा धन, सुख और शांति बनी रहे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इस दिन कुछ विशेष पौधे घर में लगाए जाएं, तो मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा-हमेशा के लिए बढ़ जाती है. वास्तु और ज्योतिष के अनुसार कुछ पौधे 'लक्ष्मी आकर्षण पौधे' माने जाते हैं जो न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि आर्थिक समृद्धि भी लाते हैं. तो चलिए जानते हैं मां लक्ष्मी का कौन से पौधे सबसे ज्यादा पसंद हैं और दिवाली के अवसर पर कौन से पौधे लगाने चाहिए.

दिवाली के दिन कौन से पौधे लगाने चाहिए | Which plants should be planted on Diwali day

तुलसी (Holy Basil) को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधा माना गया है. शास्त्रों के अनुसार, जहां तुलसी का पौधा होता है वहां मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का निवास होता है. दीपावली के दिन तुलसी लगाना और उसकी पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति मिलती है और बुरी शक्तियों से रक्षा होती है. तुलसी को पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है.

मनी प्लांट को घर में लगाना सौभाग्य और धन प्राप्ति का संकेत माना गया है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, यह पौधा घर में धन का प्रवाह बनाए रखता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है. दीपावली के दिन मनी प्लांट लगाने से घर में आर्थिक वृद्धि होती है, बिजनेस और नौकरी में तरक्की मिलती है, रिश्तों में मिठास बनी रहती है.मनी प्लांट को दक्षिण-पूर्व दिशा (South-East) में लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि यही दिशा धन की देवी की मानी गई है.

3. क्रसुला

यह पौधा (Crassula) फेंग शुई में मनी मैग्नेट माना जाता है. मान्यता है कि इस पौधे के घर में होने से लक्ष्मीजी का प्रवेश खुद ही होता है और कभी पैसों की कमी नहीं रहती. सबसे खास बात कि यह पौधा आसानी से बढ़ता है और ज्यादा देखभाल नहीं मांगता, इसके मोटे हरे पत्ते समृद्धि का प्रतीक हैं. इसे ऑफिस या घर के मेन गेट के पास रखना शुभ होता है.

4. शंखपुष्पी

इस पौधे को लगाने से एक नहीं अनेक फायदे होते हैं. दिवाली के दिन बहुत से घरों में इसे लगाया जाता है. यह औषधीय गुणों से भरपूर होने के चलते बेहद लाभकारी है. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कौन सा पौधा लगाना चाहिए

लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तुलसी, मनी प्लांट, क्रसुला और शंखपुष्पी के अलावा कमल और केले का पौधा भी सबसे शुभ माना जाता है. मान्यता है कि घर में इन पौधों को लगाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन-संपत्ति की वृद्धि होती है. तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है. मनी प्लांट घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है. क्रसुला को मनी ट्री भी कहा जाता है, जो कारोबार और करियर में तरक्की दिलाता है. महालक्ष्मी को कमल पर विराजमान दिखाया गया है, इसलिए कमल का पौधा लगाना बेहद शुभ होता है. केले का पौधा भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों को प्रिय माना जाता है. इसे लगाने से जीवन में स्थिरता और सुख-समृद्धि आती है.

लक्ष्मी का पौधा कौन सा है?

हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा लक्ष्मी का पौधा माना गया है. मान्यता है कि तुलसी में मां लक्ष्मी स्वयं विराजमान रहती हैं, इसलिए इसे घर में लगाना अत्यंत शुभ होता है. तुलसी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र है, बल्कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का संचार करती है. मान्यता है कि जिस घर में रोज तुलसी की पूजा होती है, वहां कभी दरिद्रता यानी गरीबी नहीं आती और धन की वृद्धि होती है. इसलिए तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का प्रिय और सबसे पवित्र पौधा माना गया है.

महालक्ष्मी का पसंदीदा पौधा कौन सा है?

महालक्ष्मी का पसंदीदा पौधा तुलसी और कमल दोनों माने गए हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महालक्ष्मी जी कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं, इसलिए कमल का पौधा उन्हें बेहद प्रिय है. कमल पवित्रता, सौभाग्य और धन-समृद्धि का प्रतीक माना गया है. वहीं तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है. घर में तुलसी का पौधा लगाने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है. मान्यता है कि अगर आप महालक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो दिवाली या शुक्रवार के दिन घर के आंगन या उत्तर-पूर्व दिशा में तुलसी और कमल के पौधे लगाना बेहद शुभ माना जाता है.