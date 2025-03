इन योगासनों को करने से कंप्यूटर जैसा चलने लग सकता है दिमाग, स्ट्रेस भी हो जाएगा छूमंतर

yoga for focus and concentration: नए दौर की भागदौड़, नौकरी, मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल, नींद की कमी और इमोशनल स्ट्रेस जैसे दूसरे कई कारणों से मेंटल हेल्थ खराब हो रही है. ऐसे में मानसिक शांति कहीं खो गई है. दिमाग की एकाग्रता पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है. ऐसे में दिमाग कमजोर होता जा रहा है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आप इससे बचकर अपने दिमाग को तेज करना चाह रहे हैं, तो कुछ खास योगासन (yoga for brain power and concentration) आपकी मदद कर सकते हैं. जी हां, योग की मदद से दिमाग को कंप्यूटर जैसा तेज और एक्टिव किया जा सकता है. साथ ही साथ आपकी एकाग्रता और मेमोरी (yoga for sharp mind and memory) भी शानदार हो जाएगी. चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ खास और कारगर योगासनों के बारे में जिनकी मदद से दिमाग को तेज किया जा सकता है.

दिमाग तेज करने वाले योगासन - Best Yoga for Brain

दिमाग को शांत और तनाव मुक्त बनाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम काफी कारगर माना जाता जाता है. इसे रोज करने से स्ट्रेस कम होता है और दिमाग को शांति मिलती है. इससे एकाग्रता भी बढ़ती है. इसे करने के लिए सबसे पहले पालथी मारकर बैठ जाएं. अब अपनी आंखें बंद कर लें. अब नाक से गहरी सांस लें और मुंह से बाहर निकालें. मुंह से सांस बाहर निकालते समय 'हं' की आवाज निकालें. इस दौरान आपको ध्यान को केंद्रित रखना है.

उष्ट्रासन मांसपेशियों को रिलैक्स करने के साथ-साथ ब्रेन को एक्टिव करता है. ये मेंटल हेल्थ को बूस्ट करता है और स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की परेशानियों में आराम दिलाता है. इसे करने के लिए सबसे पहले मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं. अब दोनों हाथों को पीछे कमर पर रखते हुए सिर और पीठ को पीछे की तरफ झुकाएं. अब दोनों हाथों से पीछे की तरफ अपनी एड़ी को पकड़िए और कुछ देर इसी पोजीशन में रहिए. इसके बाद सामान्य पोजीशन में आ जाइए.

इस आसन को करना काफी आसान भी है. सबसे पहले योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाइए. लेटने के बाद अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और फिर दोनों हाथों को कमर से सहारा दीजिए. इस दौरान आपको अपने पैरों को बिलकुल सीधा रखना है. इस मुद्रा में करीब आधा मिनट रहने के बाद सामान्य पोजीशन में आ जाएं. इस योग को एक बार में पांच से छह बार करना है.

सिद्धासन मेंटल हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है. ये दिमागी शांति के लिए बहुत कारगर साबित होता है. इससे दिमाग एक्टिव होता है और उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है. इसकी मदद से स्ट्रेस और डिप्रेशन में आराम मिलता है. सिद्धासन करने के लिए सबसे पहले मैट पर बैठ जाइए और ध्यान मुद्रा अपना लीजिए. एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर बैठ जाएं और फिर दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके लंबी और गहरी सांस लीजिए. कुछ देर ध्यान केंद्रित कीजिए और फिर वापस सामान्य अवस्था में आ जाइए.

वृक्षासन करने के लिए सबसे पहले योगा मैट पर खड़े हो जाएं. अब अब अपने दाएं पैर को घुटने को मोड़ें और इसी पैर के तलवे को बाएं पैर की जांघ पर सटाने की कोशिश कीजिए. इस दौरान आपको वेट को संतुलित करते हुए सीधे खड़े रहने की कोशिश करनी है. इसके बाद लंबी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर नमस्कार की मुद्रा बनाएं. इस पोजीशन में करीब आधा मिनट तक रहें और इसके बाद सामान्य पोजिशन में आ जाएं.

ध्यान लगाने से दिमाग को बहुत सारे फायदे मिलते हैं. इससे फोकस बढ़ता है और दिमाग को पावर मिलती है. इसकी मदद से तनाव और एंजाइटी को दूर किया जा सकता है. ये मेंटल हेल्थ को बूस्ट करता है और दिमाग को एक्टिव बनाने में मदद करता है. इसे करने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठकर एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित करना है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.