ये महंगे एंटीक पीस नहीं, डिजाइनर ड्राई फ्रूट्स बॉक्स हैं, कीमत सिर्फ 100 रुपये से शुरू

Designer Dry Fruits Boxes: डिजाइनर ड्राई फ्रूट्स बॉक्स इन दिनों ट्रेंड में हैं. ये बॉक्‍स दिखते महंगे हैं, लेकिन हैं नहीं. अगर आप इन बॉक्‍स की बरनियों में ड्राई फ्रूट्स डालकर किसी को गिफ्ट करते हैं, तो यकीन मानिए, ये आपको मिठाई के डिब्‍बे से भी सस्‍ते पड़ेंगे.

ड्राई फ्रूट्स बॉक्‍स ऐसे कि किसी को देने का मन ही नहीं करेगा
नई दिल्‍ली:

दिवाली पर अगर आप दोस्‍तों और रिश्‍तेदारों को गिफ्ट में ड्राई फ्रूट्स देने की प्‍लानिंग कर रहे हैं, वो ट्रेंडी केस में, तो पहुंच जाइए सदर बाजार की खारी बावली मार्केट. यहां आपको ड्राई फ्रूट्स पैक करने के लिए कई ऑप्‍शन मिल जाएंगे. इस बार सबसे ज्‍यादा ट्रेंड में कांच की बरनी वाले डिजाइनर बॉक्‍स हैं. ये बॉक्‍स देखने में इतने सुंदर हैं कि इन्‍हें आपको किसी को देने का मन ही नहीं करेगा. मन करेगा कि इन्‍हें घर पर ही रख लें. इन बॉक्‍स के अलावा खारी बावली में आपको नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स बॉक्‍स, सिल्‍वर और गोल्‍डन कलर की ड्राई फ्रूट्स प्‍लेट्स भी मिल जाएंगी. इनमें आप ड्राई फ्रूट्स पैक कर गिफ्ट में दे सकते हैं. आप यकीन मानिए, इतने सस्‍ते रेट में ड्राई फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स बॉक्‍स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे. ये ड्राई फ्रूट्स हैंपर, इस दिवाली आपके रिश्तों में और मिठास घोल देंगे. 

टेंड्री ड्राई फ्रूट्स सूटकेस 

खारी बावली में आपको ड्राई फ्रूट्स की दुकानों के बाहर ट्रेंडी बॉक्‍स की दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी. ये बॉक्‍स किसी छोटे सूटकेस की तरह दिखते हैं. जिनमें कांच की बरनी हैं. इन कांच की बरनियों में आप अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं. बॉक्‍स का साइज इनमें रखी बरनी की संख्‍या से तय होता है. 2, 3, 4 और 6 बरनी के बॉक्‍स के ऑप्‍शन आपको मिल जाएंगे. इन सूटकेस जैसे दिखने वाले ड्राई फ्रूट्स बॉक्‍स को देखकर आप इन्‍हें खरीदे से खुद को रोक नहीं पाएंगे. ये रॉयल बॉक्‍स किसी ज्‍वेलरी बॉक्‍स से कम नहीं दिखते हैं.  इनकी कीमत की बात करें, तो ये दिखते महंगे जरूर हैं, लेकिन हैं नहीं. 2 बरनी वाले बॉक्‍स के रेट 100 रुपये से शुरू हो जाते हैं. 3 बरनी वाला बॉक्‍स आपको 150 रुपये का मिल जाएगा. 4 बरनी वाले बॉक्‍स आपको 175 रुपये से मिल जाएंगे. इनकी कीमत डिजाइन के हिसाब से बढ़ती जाती है. 

मिठाई के डिब्‍बे से सस्‍ता 'ट्रेन्डी ड्राई फ्रूट्स बॉक्स'

अगर आप इन बॉक्‍स की बरनियों में ड्राई फ्रूट्स डालकर किसी को गिफ्ट करते हैं, तो यकीन मानिए, ये आपको मिठाई के डिब्‍बे से भी सस्‍ते पड़ेंगे. 2 बरनी वाले  बॉक्‍स में ज्‍यादा से ज्‍यादा ड्राई फ्रूट्स 200 से 250 ग्राम ड्राई फ्रूट्स आएगा. ऐसे अगर आप हिसाब लगाएं, तो 2 बरनी वाला बॉक्‍स ड्राई फ्रूट्स भरने के बाद आपको  लगभग 300 रुपये का पड़ेगा. ऐसे ही 3 बरनी वाले बॉक्‍स में 350 ग्राम और 4 बरनी वाले बॉक्‍स में लगभग 500 ड्राई फ्रूट्स आएगा.  

ड्राई फ्रूट्स बॉक्‍स 
   

अगर आपका बजट ज्‍यादा नहीं है, तो नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स बॉक्‍स का ऑप्‍शन भी है. इन ड्राई फ्रूट्स बॉक्‍स के रेट सिर्फ 30 रुपये से शुरू हो जाते हैं. ये अलग-अलग साइज में आते हैं. इनका साइज इनमें रखे जाने वाले सामान के वजन से तय होता है. यहां आपको ऐसे ड्राई फ्रूट्स बॉक्‍स मिल जाएंगे, जिसमें 250 ग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक काजू बादाम और किशमिश रख सकते हैं. इन बॉक्‍स में आप अपनी पसंद के अच्‍छी क्‍वालिटी के ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं. आमतौर पर जब हम किसी दुकान से ड्राई फ्रूट्स से भरा हुआ बॉक्‍स खरीदते हैं, तो हमें पता नहीं चल पाता है कि उस ड्राई फ्रूट्स की क्‍वालिटी क्‍या है. क्‍योंकि ऐसे बॉक्‍स को हम खोलकर नहीं देख पाते हैं. इसलिए आप भी अगर इस दिवाली किसी को ड्राई फ्रूट्स देने की सोच रहे हैं, तो ड्राई फ्रूट्स बॉक्‍स ऑप्‍शन बेस्‍ट है. 

ड्राई फ्रूट्स प्‍लेट्स 

ड्राई फ्रूट्स प्‍लेट्स काफी समय से मार्केट में हैं. सदर बाजार के खारी बावली में आपको इसकी कई वैरायटी काफी कम रेट में देखने को मिल जाएगी. ये 50 रुपये से शुरू हो जाती हैं और साइज और डिजाइन के हिसाब से इनका रेट बढ़ता रहता है. आमतौर पर ये सिल्‍वर, गोल्‍डन और मल्‍टी कलर में मिलती हैं.

हालांकि, घर पर इनकी खुद पैकिंग करना है टेडी खीर है. क्‍योंकि इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट प्‍लास्टिक का कवर होता है, जिसे चिपकाना पड़ता है. लेकिन खारी बावली में आपको पहले से पैक ड्राई फ्रूट्स प्‍लेट्स भी मिल जाएगी.  

