सुबह 5 खजूर के साथ पी जाइए यह सफेद चीज, दूर हो जाएगी कब्ज, घटने लगेगा वजन

Benefits of Dates in Hindi: स्वाद के कारण खजूर यानी डेट्स सभी को खूब पसंद आते हैं. लेकिन खजूर के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि इसकी तासीर गर्म होती है. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खजूर खाने (Dates Benefits) से शरीर गर्म हो जाता है, जबकि असल में ऐसा नहीं है. खजूर में प्रचुर मात्रा में विटामिन, पोषक तत्व और खनिज होते हैं. शरीर को ताकतवर बनाने के लिए खजूर (health benefits of eating dates) के फायदे किसी रामबाण से कम नहीं हैं. यह मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है. (Dates benefits for women) खजूर को अक्सर सूखे मेवे के रूप में खाया जाता है. नियमित रूप से खजूर खाने से कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचने में मदद मिलती है. आइए जानते हैं इसके फायदे.

खजूर दूध के साथ खाएंगे तो मिलेंगे ये फायदे



-खजूर यानी डेट्स को अगर आप सुबह खाली पेट दूध के साथ लें तो आपके सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है.



-अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है तो आप खजूर को रात में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें. इससे आपके कब्ज की समस्या दूर होगी. इसे खाने से शरीर को ताकत मिलती है और आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं.



-रात भर दूध में भिगोए रखने के कारण यह आपके डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त करता है. यह आपके शरीर में हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है और इसे खाने से आपकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं.





दिल होता है हेल्दी, कैंसर करता है बचाव

हार्ट रहता है हेल्दी: खजूर में मौजूद पोटैशियम और फाइबर हार्ट को हेल्दी रखते हैं.

खजूर में मौजूद पोटैशियम और फाइबर हार्ट को हेल्दी रखते हैं. वेट मैनेजमेंट: इसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जो वेट मैनेजमेंट में मदद करती है.

इसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जो वेट मैनेजमेंट में मदद करती है. कैंसर से बचाव: खजूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर से बचाव में मदद करते हैं.

खजूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर से बचाव में मदद करते हैं. हड्डियों मजबूत रहती हैं: खजूर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों के लिए बेहतर हैं.

खजूर में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों के लिए बेहतर हैं. स्किन और बालों के लिए फायदेमंद: खजूर में मौजूद विटामिन और मिनरल्स स्किन और बालों के लिए अच्छे हैं.

खजूर में मौजूद विटामिन और मिनरल्स स्किन और बालों के लिए अच्छे हैं. गर्भावस्था में फायदेमंद: यह गर्भावस्था में महिलाओं के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें फोलेट और आयरन होताहै.

यह गर्भावस्था में महिलाओं के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें फोलेट और आयरन होताहै. तनाव कम करने में मददगार: खजूर में मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम तनाव को कम करने में मदद करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.