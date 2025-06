हर दिन शैंपू करना सही या गलत?  हेयर एक्सपर्ट डॉ. अरीका बंसल की सलाह खोल देगी दिमाग

Daily Shampoo Good or Bad: 'रोज-रोज शैंपू मत करना नहीं तो बाल सफेद हो जाएंगे और झड़ने लगेंगे.' अगर आपके पैरेंट्स या दादी-नानी भी ऐसा ही कह रही हैं, तो अब टाइम आ गया है सच (Hair Washing Myths vs Facts) जानने का. इंस्टाग्राम हैंडल vocalwavehub पर एक पॉडकास्ट में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने इंडिया की पॉपुलर फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. अरीका बंसल से यही सवाल पूछा, 'क्या रोज शैंपू करना चाहिए (Should We Shampoo Every Day).' इसका जवाब देते हुए डॉ. अरीका ने क्या कहा, 'डेली शैंपू करने से बाल सफेद हो जाएंगे या झड़ने लगेंगे, ये बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन साइंस इससे पूरी तरह अलग है. अगर आप बहुत ह्यूमिड, पसीने वाला या डस्ट-फुल एनवायरमेंट में रह रहे हैं, तो आप रोज शैंपू कर सकते हैं. इससे कोई नुकसान नहीं है.'लेकिन सिर्फ पानी (Hair Damage Due to Water Exposure) से हर दिन बाल धोना बिल्कुल गलत तरीका है.

पानी से रोज बाल धोना क्यों खतरनाक है (Washing Hair with Water)

डॉ. अरीका ने इसे बेहद सिंपल और दमदार तरीके से समझाते हुए कहा, 'जैसे आप हाथ को बहुत देर पानी में रखें तो स्किन फूल जाती है, वैसे ही अगर बाल रोज गीले होंगे, लेकिन क्लीन नहीं होंगे, तो हेयर स्ट्रैंड कमजोर यानी फ्रैजाइल होने लगते हैं.' मतलब अगर आप बालों में सिर्फ पानी डाल रहे हैं, लेकिन उन्हें साफ नहीं कर रहे तो आप अनजाने में अपने बालों को डैमेज कर रहे हैं.

हफ्ते में कितनी बार शैंपू करें (How many Times Should Use Shampoo)

डॉ. अरीका कहती हैं, 'हफ्ते में 4 से 5 बार शैंपू सही होता है, लेकिन बिना शैंपू के सिर्फ पानी से बालों को रोज-रोज गीला करना बिल्कुल गलत.' ऐसे में आप चाहें तो डेली शैंपू कर सकते हैं लेकिन इसके लिए ये भी ध्यान रखें कि आप कैसी जगह रहते हैं, वहां पॉल्यूशन लेवल, गर्मी, धूल-धुंआ कैसा है यानी एनवायरमेंट किस तरह का है.

हेयर टाइप और शैंपू फ्रीक्वेंसी, क्या कहती है साइंस (Hair Type and Shampoo Frequency)

1. साइंस और हेयर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर किसी को डेली शैंपू नहीं करना चाहिए अगर, बाल ड्राई या कर्ली हैं. इससे नेचुरल ऑयल्स खत्म हो जाते हैं.

2. आपके बाल कलर ट्रीटेड हैं तो बार-बार शैंपू करने से कलर जल्दी फेड हो सकता है.

3. आपकी स्कैल्प सेंसिटिव है तो रोजाना शैंपू यूज करने से स्किन इरिटेट हो सकती है.

4. आप हार्श केमिकल वाले शैंपू लगातार यूज करते हैं तो बाल टूट सकते हैं.

आप रोज शैंपू कर सकते हैं अगर...

1. आपकी स्कैल्प बहुत ऑइली है.

2. आपके बाल स्ट्रेट या फाइन हैं, जिसमें ऑयल जल्दी फैलता है.

3. आप वर्कआउट करते हैं या बहुत पसीना आता है.

4. आप पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं.

Photo Credit: Pexels

बेस्ट हेयरवॉश हैबिट्स (Best Hair wash Habits)

1. हफ्ते में दो-तीन बार शैंपू नॉर्मल बालों के लिए बेस्ट है.

2. सल्फेट-फ्री शैंपू और मॉइश्चराइजिंग कंडीशनर इस्तेमाल करें.

3. ड्राई शैंपू और स्कैल्प क्लींजर भी बीच-बीच में अच्छे ऑप्शन हैं.

4. बाल धोने के बाद उन्हें पूरी तरह सुखाएं, गीले बालों में न कंघी करें, न खींचें.

अगर डेली शैंपू नहीं करना चाहते तो क्या करें (Hair wash Desi Hacks)

हफ्ते में जिस दिन शैंपू न करें उस दिन नीम पानी या गुलाब जल से भीगा कपड़ा स्कैल्प पर लगा सकते हैं.

हेयर वॉश के बाद हमेशा कंडीशनर या सीरम लगाना न भूलें.

ड्राई शैंपू का यूज भी कर सकते हैं, खासकर बाहर निकलते टाइम.

हेयरवॉश को लेकर कॉमन गलतियां (Hair wash Mistakes in Hindi)

बहुत गर्म पानी से बाल धोना उसकी नमी छीन लेता है.

हर दिन ड्रायर यूज करने से हेयर शाफ्ट कमजोर होता है.

कंघी गीले बालों में करने से बाल जड़ से टूट सकते हैं.