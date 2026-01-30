विज्ञापन

Hourglass Figure Tips: बॉलीवुड सेलेब्स जैसा कर्वी फिगर कैसे पाएं, रूटीन में शामिल कर लें बस ये टिप्स

Curvy Body Tips: फिट फिगर पाना भला किसकी चाहत नहीं होती. पर इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है. बढ़ता हुआ वजन और कमर का साइज, ना केवल खूबसूरती बिगाड़ सकता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है.

फिगर को फिट कैसे रखें?

Curvy Body Tips: फिट फिगर पाना भला किसकी चाहत नहीं होती. पर इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है. बढ़ता हुआ वजन और कमर का साइज, ना केवल खूबसूरती बिगाड़ सकता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है. ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए आपको घंटों जिम में एक्‍सरसाइज करना होगा. बस कुछ काम नियमित तौर पर करने शुरू कर दीजिए. अगर इन कामों को प्रतिदिन का नियम बना लेते हैं, तो यकीन मानिए आपको कुछ ही दिनों में असर दिखना शुरू हो जाएगा. जानें ऐसे कामों के बारे में, जिन्‍हें बॉलीवुड सेलेब्‍स भी फिट रहने के लिए हर रोज करते हैं.

फिट फिगर के लिए करें ये काम

  • फिट रहने के लिए सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शुरू करें. ज्‍यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वे पर्याप्‍त पानी का सेवन नहीं करते हैं. इससे उनका मेटाबॉलिज्‍म खराब होना शुरू हो जाता है.
  • प्रतिदन जिम जाकर एक्‍सरसाइज करें या योग करें. ये दोनों काम नहीं कर सकते हैं तो सुबह-शाम कम से कम आधे घंटे की वॉक फिक्‍स कर लें. 
  • खानपान पर विशेष ध्यान दें. पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें. मौसमी फल व सब्जियां खाएं. प्रतिदिन ड्राई फ्रूट्स और सीड्स का सेवन करें.
  • बाहर का खाना, फास्‍ट फूड, पैकेज्‍ड फूड, एल्‍कोहल व स्‍मोकिंग छोड़ दें. 
  • मीठे ड्रिंक्स, बिस्किट, केक और सफेद ब्रेड चर्बी को बढ़ाते हैं. इन्हें कम खाएं.
  • पार्लर जाकर महंगे ट्रीटमेंट कराने की बजाय घर पर तैयार फेस मास्‍क और हेयर मास्‍क लगाएं. 
  • प्रतिदिन मेडिटेशन करें जिससे तनाव से दूर रह सकें. भविष्‍य के बारे में बहुत कुछ सोचने की बजाय वर्तमान में जीएं. 
  • खुश रहें और अपने आसपास के लोगों को भी हंसाते रहें. याद रखें हर चीज को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है. 
  • रोज 7–8 घंटे की नींद लेना जरूरी है. सोने का टाइम फिक्स रखें और रात को देर तक मोबाइल या टीवी से दूर रहें.
  • रोज सुबह गुनगुना नींबू पानी पीएं. इससे पेट की चर्बी घटती है.

