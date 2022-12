New Year पर ऐसे दीजिए अपनों को बधाई, ये रहे प्यार भरे मैसेज अपनों के लिए

आपकी राहों में फूलों को बिखराकर लाया है नववर्ष महकी हुई बहारों की खुशबू लाया है नववर्ष नववर्ष की शुभकामनायें.

Wishes for new year : नए साल को बस दो दिन बाकी है. ऐसे में बाजार में गिफ्ट की दुकान और मिठाइयों की दुकान नए साल के रंग में रंग गई हैं. वहीं, मॉल में भी नए साल की सजावट देखने को मिल रही है. ऐसे में हम आपको यहां पर कुछ आइडियाज दे रहे हैं जिससे आप अपनों को अच्छे-अच्छे कोट (quote) के साथ विश (wish) कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं उसके बारे में.