ये 4 काम कर लिए तो खुद आपके पीछे भागता हुआ आएगा पार्टनर, Relationship Coach ने बताया हर समय जताएगा प्यार

What makes a man become obsessed with a woman: हर महिला की चाहत होती है कि उसका पार्टनर उससे खूब प्यार करे, उसकी हर छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दे, केयर करे और खुद से उसकी पसंद-नापसंद का ध्यान रखे. अगर आप भी ऐसा कुछ चाहती हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. रिलेशनशिप और माइंडसेट कोच सोफिया चौहान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बेहद दिलचस्प बातें बताई हैं. रिलेशनशिप कोच कहती हैं, अगर महिलाएं केवल 4 बातों पर ध्यान दें, तो पार्टनर खुद उनके प्यार में और ज्यादा इंवॉल्व होने लगेगा और उनका रिश्ता और मजबूत बन जाएगा. आइए जानते हैं इनके बारे में-

नंबर 1- खुद को महत्व दें

सोफिया चौहान कहती हैं, सबसे पहले पार्टनर के पीछे भागना बंद करें. इससे अलग खुद को महत्व दें. जब लड़की रिलेशनशिप में होने के बाद भी ओवर-इन्वेस्ट नहीं करती है, तो यह पार्टनर के मन में क्यूरियोसिटी पैदा करता है. ऐसे में हर समय उपलब्ध न रहें. दिलचस्प रहना, थोड़ा मिस्ट्री बनाए रखना रिश्ते को रोमांचक बनाता है और अटैचमेंट बढ़ाता है.

पार्टनर को जताएं कि आप उनकी भावनाओं को समझती हैं और उनपर भरोसा करती हैं. लगातार सवाल पूछना, टेस्ट लेना या उसकी भावनाएं बार-बार प्रूव करवाने की कोशिश रिश्ते में तनाव लाती है. इसके बजाय उनकी बात ध्यान से सुनें, छोटी बातें याद रखें और दिल से रिस्पॉन्ड करें. जब पुरुष महसूस करता है कि उसे बिना जज किए समझा जा रहा है, तो वह और ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाता है.

आपकी अपनी लाइफ होनी चाहिए. सिर्फ रिश्ते के नाम पर अपनी पहचान, रूटीन और खुशी खत्म न करें. अपने दोस्त, करियर, जिम, शौक और सेल्फ-केयर को बरकरार रखें. जब पार्टनर देखता है कि आपकी लाइफ वैल्यूएबल है और उसे उसमें फिट होना है, तब उसे खोने का डर महसूस होता है और वह रिश्ते को ज्यादा सीरियसली लेता है.

चौथी और सबसे खास बात है आपकी इमोशनल एनर्जी. रिश्ते में हमेशा भारी माहौल, नेगेटिविटी, लगातार शिकायतें और वैलिडेशन की जरूरत रिश्ते को कमजोर करती है. इसके बजाय पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और बैलेंस्ड एनर्जी रखें. खुद पर भरोसा रखें, दूसरे पर बोझ न बनें और रिलेशनशिप को खूबसूरत और आसान बनाए रखें. यह चीज पार्टनर को आपकी ओर और मजबूत तरीके से खींचती है.

कुल मिलाकर, प्यार जब सम्मान, स्पेस, समझ और आत्मविश्वास के साथ जुड़ता है, तभी मजबूत होता है. अगर आप इन चार बातों का ध्यान रखेंगी, तो आपका पार्टनर न सिर्फ आपको ज्यादा वैल्यू देगा, बल्कि रिश्ते में हर समय प्यार जताता हुआ नजर आएगा.

