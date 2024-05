5, 14 और 23 तारीख को जन्में लोगों में होती हैं ये खूबियां, अगर चुना ये करियर या बिजनेस तो पक्का अमीर बनेंगे आप

Ank Jyotish : इस अंक वालों में होती हैं ये खूबियां.

People Born On These Date's Are Intelligent: ज्योतिष (Astrology) में बच्चे का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ (Date Of Birth) को बहुत माना जाता है. बच्चे का नाम किस अक्षर से शुरू हो रहा है और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या मूलांक बन रहा है. मूलांक का अपना अलग महत्व होता है. उसके हिसाब से बताया जा सकता है कि बच्चा बड़ा होकर कैसा बनने वाला है या उसमें क्या क्वालिटी होंगी. आज हम आपको उन तारीखों के बारे में बताते हैं जिन पर अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ हो तो वो बहुत बुद्धिमान (Intelligent) होता है. अगर आपके बच्चे का जन्म भी इन्हीं तारीखों पर हुआ है तो पढ़ लें उसकी खासियत. हम जिन तारीखों की बात कर रहे हैं वो हैं 5,14 और 23. इन तीनों तारीखओं का मूलांक 5 होता है.