दीपों, रंगीन कपड़ों और तोरण से ऐसे करें छठ पूजा घाट की सजावट, दिखेगा त्योहार जैसा माहौल

छठ पूजा के पावन पर्व पर अपने घाट को नैचुरल और पारंपरिक तरीके से सजाएं. ताजे फूल, केले के पेड़, दीये और रंगोली से सजावट कर पूजा स्थल को दिव्य और भक्ति से भरा बनाएं. ये आसान टिप्स आपके घाट को त्योहार जैसा लुक देंगे.

आम या नारियल के पत्ते और अशोक की डालियां भी पारंपरिक लुक देने में मदद करती हैं.

Chhath Ghat Decoration Tips: छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आस्था, सादगी और भक्ति का प्रतीक है. इस दिन श्रद्धालु नदी, तालाब या जलाशय के किनारे सूर्य देव की आराधना करते हैं. घाट की सुंदरता और शांति से पूजा का माहौल और भी पवित्र महसूस होता है. आप घाट को नैचुरल तरीके से सजा सकते हैं. घाट की सजावट में नैचुरल सामानों का ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए. ताजे फूल जैसे गेंदा, गुलाब, चमेली और कमल से आप घाट को रंगीन और मनमोहक बना सकते हैं. इन फूलों की माला बनाकर किनारों पर लगाएं या पानी में तैरते फूलों से डेकोरेशन करें. आम या नारियल के पत्ते और अशोक की डालियां भी पारंपरिक लुक देने में मदद करती हैं.

दीयों और लाइटिंग से बढ़ाएं रौशनी (Diyas and Lighting)

छठ पर्व में दीपों की जगमगाहट सबसे आकर्षक लगती है. मिट्टी के दीयों को घाट के दोनों ओर सजाकर रखें और मोमबत्तियों से हल्की रौशनी फैलाएं. रात में घाट को जगमग बनाने के लिए LED लाइट्स या झिलमिल स्ट्रिंग लाइट्स का इस्तेमाल करें. यह नजारा पूरे माहौल को दिव्य और शांति से भर देता है.

रंगीन कपड़ों और पर्दों से दें त्यौहार वाला लुक ( Decorate Chhath Ghat With Colorful Clothes And Curtains

घाट को और रंगीन बनाने के लिए रंग-बिरंगे कपड़ों और ट्रेडिशनल पर्दों का इस्तेमाल करें. चारों ओर कपड़ों की पट्टियां, बैनर या ट्रेडिशनल डिजाइन वाले पर्दे लगाकर उसे त्यौहार जैसा एहसास दें. यह सजावट श्रद्धालुओं को भक्ति से भरा अनुभव कराएगी.

रंगोली और चौक से बढ़ाएं सुंदरता (Chhath Ghat beauty with rangoli and chowk)

घाट के पास के क्षेत्र को पहले साफ कर लें और फिर वहां रंगोली या चौक बनाएं. फूलों, रंगों या चूने के घोल से बनी रंगोली घाट को पारंपरिक और सौंदर्यपूर्ण बनाती है. यह सजावट पूजा के माहौल को और भी आध्यात्मिक बना देती है.

केले के पेड़ और तोरण से सजावट (Banana Tree and Arch Decoration)

छठ घाट की सजावट केले के पेड़ों और पत्तों के बिना अधूरी मानी जाती है. घाट के दोनों ओर केले के पेड़ लगाएं और पत्तों से बने तोरण या माला से सजावट करें. इससे घाट का नजारा ट्रेडिशनल और नैचुरल दोनों लगता है.

पूजा वाले जगह की सजावट (Decoration Place of Worship)

छठ पूजा के स्थल को सादगी और भक्ति के साथ सजाना बहुत जरूरी होता है. पूजा में उपयोग होने वाली थाली, दउरा, सुप और बांस की टोकरी को सजाकर आप पूरे माहौल को और पवित्र बना सकते हैं. फलों में केले, अमरूद, नारियल और गन्ने को सजा कर रखें, ताकि पूजा स्थल का सौंदर्य और भी निखर उठे. सुप में रखे ठेकुआ, फल-फूल और प्रसाद को रंगीन कपड़ों या ट्रेडिशनल कपड़े से ढककर आकर्षक बनाएं

Lifestyle News
