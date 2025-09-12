विज्ञापन

Weight Loss: करण जौहर से विद्या बालन तक, इन सेलेब्स ने ऐसे घटाया 20 से 50 किलो तक वजन

Celebs weight loss secrets: करण जौहर, विद्या बालन, राम कपूर और भारती सिंह ने अपने डेडिकेशन और डाइट से वजन घटाकर सभी को इंस्पायर किया है. इनकी जर्नी बताती है कि मोटापा कोई फिक्स प्रॉब्लम नहीं, बस सही आदतें अपनानी होती हैं.

Weight Loss: करण जौहर से विद्या बालन तक, इन सेलेब्स ने ऐसे घटाया 20 से 50 किलो तक वजन
राम कपूर से भारती सिंह तक का वेट लॉस जर्नी, जिसने सभी को चौंका दिया

Celebs Weight Loss Secret: भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में मोटापा लाखों-करोड़ों लोगों की सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है, लेकिन बॉलीवुड सेलेब्स ने साबित कर दिया है कि सही डाइट, एक्सरसाइज और थोड़ी सी डिसिप्लिन से वजन घटाना नामुमकिन नहीं है. करण जौहर, विद्या बालन, भूमि पेडनेकर, भारती सिंह और राम कपूर...इन सभी का वेट लॉस जर्नी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना

राम कपूर ने कैसे घटाया वजन (Ram Kapoor 50 Kg Transformation)

राम कपूर का ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी के लिए इंस्पिरेशन है. उन्होंने लगभग 50 किलो वजन घटाकर अपनी फिटनेस जर्नी को शेयर किया. मीडिया में दवाओं की बात सामने आई, लेकिन राम कपूर ने साफ किया कि उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो वर्कआउट, अच्छी नींद और बैलेंस्ड डाइट से वजन कम किया.

विद्या बालन ने कैसे घटाया वजन (Vidya Balan Diet Secret)

विद्या बालन ने लगभग 10-12 किलो वजन घटाया. उन्होंने अपनी डाइट से इंफ्लामेशन बढ़ाने वाले फूड्स को हटाकर, हेल्दी और एंटी-इंफ्लामेटरी फूड्स को शामिल किया. विद्या के मुताबिक, जैसे ही शरीर की सूजन कम हुई, वेट लॉस आसान हो गया.

करण जौहर ने कैसे कम किया वजन (Karan Johar One Meal A Day Rule)

करण जौहर ने लगभग 20 किलो वजन कम किया और उनके ट्रांसफॉर्मेशन ने फैंस को हैरान कर दिया. उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने दिन में सिर्फ एक बार खाना खाने का नियम अपनाया.

भारती सिंह ने कैसे वजन कम किया (Bharti Singh Intermittent Fasting)

कॉमेडियन भारती सिंह ने भी अपना 18-20 किलो वजन कम किया. उनका सीक्रेट था—घर का बना हेल्दी खाना और इंटरमिटेंट फास्टिंग. भारती शाम 7 बजे के बाद कुछ नहीं खातीं और यही उनकी सबसे बड़ी वेट लॉस ट्रिक रही. इन सेलेब्स की कहानियां बताती हैं कि वेट लॉस केवल ग्लैमर के लिए नहीं, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का तरीका है. अगर सेलेब्स स्ट्रिक्ट डाइट और रूटीन से बदल सकते हैं, तो आम लोग भी सही गाइडेंस से फिटनेस पा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

