23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म का इंतजार दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे थे. बता दें कि इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे एक्टर्स शामिल हैं. इनके साथ ही न्यू एक्ट्रेस मेधा राणा ने 'बॉर्डर 2' से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया है. मेधा राणा 'बॉर्डर 2' में वरुण धवन के अपोजिट नजर आ रही हैं. महज 26 साल की उम्र में मेधा राणा को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की उभरती हुई एक्ट्रेस में गिना जा रहा है.



एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेधा राणा ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल प्लेटफॉर्म से की. साल 2022 में उन्होंने वेब सीरीज़ ‘लंदन फाइल्स' से एक्टिंग डेब्यू किया, जहां उन्होंने अर्जुन रामपाल के साथ काम किया. इसके बाद मेधा नेटफ्लिक्स की सीरीज ‘फ्राइडे नाइट प्लान' में नजर आईं, जिसमें उन्होंने बाबिल खान के साथ स्क्रीन शेयर की.



सोशल मीडिया पर भी मेधा काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं. मेधा काफी खूबसूरत होने के साथ ही काफी स्टाइलिश और फैशनेबल भी हैं. तो अगर आप भी मेधा की तरह खूबसूरत दिखने के साथ ही स्टाइलिश भी दिखना चाहती हैं तो मेधा के फैशन सेंस से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. आइए देखते हैं मेधा की स्टाइलिश तस्वीरें-





अगर आप सिंपल और खूबसूरत दिखना चाहती हैं तो मेधा का ये लुक ट्राई कर सकती हैं. इसमें मेधा ने पिंक सूट -दुपट्टा के साथ लैवेंडर कलर की सलवार पहनी है. इसके साथ मेधा ने कानों में बड़े झुमके पहने हैं और मिनिमम मेकअप किया हुआ है.

इस फोटो में मेधा ने फ्लोरल साड़ी पहनी हुई है और इसके साथ स्लीवलैस ब्लाउज पहना हुआ है. इसके साथ मेधा ने गले में व्हाइट और गोल्डन कलर के चोकर के साथ छोटे ईयररिंग्स और एक हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ है.

इस फोटो में मेधा ने खूबसूरत ग्रे कलर की नेट की साड़ी पहनी हुई है. इसका ब्लाउज स्लीवलेस है और इस पूरे ब्लाउज में मोतियों का बारीक काम किया हुआ है. इसके साथ मेधा ने पर्ल का चोकर सेट पहना हुआ है और हाथों चूड़ियां पहनी हैं.

इस फोटो में मेधा ने इंडो-वेस्टर्न फ्यूज़न स्टाइल कैरी किया है. इसमें मेधा ने स्लीवलेस, स्ट्रैपलेस ब्राउन वेलवेट ब्लाउज़ पहना है जो सिंपल होते हुए भी बहुत क्लासी फील दे रहा है. इसके नीचे उन्होंने हाई-वेस्टेड लहंगा स्कर्ट पहनी है, जिस पर हैवी एम्ब्रॉयडरी और मेटैलिक पैटर्न बना हुआ है. स्कर्ट में सिल्वर और रस्ट टोन का मिक्स है, जो इसे रॉयल और फेस्टिव लुक दे रहा है.

इस फोटो में एक्ट्रेस मेधा राणा ने बेहद सादगी भरा और एलिगेंट व्हाइट-ग्रीन एथनिक आउटफिट पहना हुआ है. उन्होंने सफेद रंग का स्ट्रेट कुर्ता पहना है, जिस पर ग्रीन एम्ब्रॉयडरी की गई है. कुर्ते की नेकलाइन और स्लीव्स पर बारीक कढ़ाई इसे क्लासी लुक दे रही है. साथ में उन्होंने सिल्वर झुमके और छोटी सी ब्लैक बिंदी लगाई है, जो उनके पूरे लुक को ट्रेडिशनल और ग्रेसफुल बना रहा है.



एक्ट्रेस मेधा राणा ने इस फोटो में सॉफ्ट पेस्टल शेड की एलिगेंट एथनिक ड्रेस पहनकर बेहद सादगी भरा और ग्रेसफुल लुक कैरी किया है. यह एक फुल लेंथ कुर्ता है जिसपर हल्की कढ़ाई और मिनिमल एम्बेलिशमेंट हुई है. इसके साथ उन्होंने जूती पहनी हुई हैं.



इस फोटो में मेधा राणा ने डीप मैरून शिफॉन साड़ी के साथ ब्लैक स्लीवलेस ब्लाउज़ पहना है, इसे उन्होंने स्टेटमेंट झुमकों और मिनिमल एक्सेसरीज के साथ एलिगेंट और क्लासी लुक में स्टाइल किया है.



इस फोटो में एक्ट्रेस ने रॉयल ब्लू और ग्रीन शेड की खूबसूरत साड़ी पहनी है, जिसे उन्होंने पर्पल स्लीवलेस ब्लाउज़ के साथ स्टाइल किया गया है. ऑक्सीडाइज़्ड झुमके और चूड़ियों के साथ मेधा का यह लुक जबरदस्त लग रहा है.



इस फोटो में एक्ट्रेस ने सॉफ्ट पिंक, ग्रे और ऑफ-व्हाइट शेड्स की खूबसूरत ओम्ब्रे साड़ी पहनी है. इसे सिल्वर एम्ब्रॉयडरी वाले स्लीवलेस ब्लाउज़ के साथ स्टाइल किया है. इसके साथ मेधा ने लाइट मेकअप किया है और मिनिमल ज्वेलरी पहनी हुई है.

इस फोटो में एक्ट्रेस ने ब्लैक साड़ी पहनी है, जिसमें सीक्विन का काम हुआ है. इसे स्लीवलेस ब्लैक ब्लाउज़, चोकर नेकलेस और सिल्वर बैंगल्स के साथ स्टाइल किया गया है.

इस फोटो में मेधा राणा ने पेस्टल पिंक रंग का खूबसूरत फ्लोरल एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा-चोली सेट पहना है. चोली पर बारीक फूलों की कढ़ाई और टैसल डिटेलिंग है. वहीं, लहंगा हल्के शियर फैब्रिक में है जिस पर मल्टी कलर एम्ब्रॉयडरी की गई है. इसे उन्होंने सॉफ्ट नेट दुपट्टे, स्टेटमेंट झुमकों और मिनिमल मेकअप के साथ स्टाइल किया है.

इस फोटो में एक्ट्रेस मेधा राणा ने टमाटर रेड कलर की शिफॉन की प्लेन साड़ी पहनी हुई है. इसके साथ उन्होंने रेड कलर का स्लीवलेस ब्लाउज पहना हुआ है. इसे उन्होंने लॉन्ग झुमकों के साथ स्टाइल किया है. मिनिमल मेकअप में उनका लुक काफी अच्छा लग रहा है.

