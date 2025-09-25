पुरानी कब्ज बन रहा है शर्मिंदगी की वजह, करें ये काम पेट साफ होने के साथ-साथ दर्द से मिलेगी राहत

Heaviness and gas problem in the stomach: काम के बीच अचानक पेट में भारीपन और गैस की समस्या…हम में से कई लोग रोज़मर्रा की जिंदगी में इससे जूझते हैं. दोस्तों के साथ खाना खाते समय या ऑफिस मीटिंग में यह परेशानी और भी झेलनी पड़ती है. पेट की गैस सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि कभी-कभी संतुलित भोजन और लाइफस्टाइल की कमी का संकेत भी देती है.

पेट की गैस के सामान्य कारण (How to treat constipation)

तेज़ और भारी भोजन: तली-भुनी चीज़ें, अधिक मसाले और गैसीय ड्रिंक.

जल्दबाज़ी में खाना: ठीक से चबाए बिना खाना खाने से हवा पेट में फंस जाती है.

लैक्टोज़ या ग्लूटेन एलर्जी: कुछ लोगों को दूध या गेहूं से गैस की समस्या होती है.

तनाव और अनियमित जीवनशैली: स्ट्रेस भी पेट में हवा और भारीपन बढ़ा सकता है.

रोज़मर्रा के आसान उपाय (home remedies for gas)

धीरे-धीरे और अच्छे से चबाकर खाना, इससे हवा कम पेट में फंसती है.

ग्रीन टी या अदरक की चाय – पाचन को सुधारती है और गैस को कम करती है.

हल्की स्ट्रेचिंग और योगा – पेट की मांसपेशियों को आराम देता है.

कब्ज़ से बचें – रेशेदार भोजन, फल और पानी की मात्रा बढ़ाएं.

गैसी ड्रिंक्स से दूरी – कोला और सोडा जैसी चीज़ें पेट में हवा बढ़ाती हैं.

