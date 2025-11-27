Smartphone Using Tips: आज स्मार्टफोन हर किसी के हाथ है. यह हमारे दोस्त की तरह हर समय हमारे साथ रहता है. हम फोन पर सब कुछ बड़े आसानी से एक्सेस कर लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब आप बिना छुएं भी अपना फोन चला सकते हैं. अब आपको स्क्रीन पर टच करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आवाज या जेस्चर से फोन पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं. आप चाहे एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हों या आईफोन, दोनों में ही ऐसे फीचर आ गए हैं, जो आपको इस तरह की सुविधा देते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने फोन को बिना छुए भी चला सकते हैं, उसे ऑन रख सकते हैं और उसके यूज को सही तरह से मेंटेन कर सकते हैं.

बिना छुएं फोन कैसे चलाएं? (How to use phone without touching)

1. गूगल असिस्टेंट या Siri का यूज करें

इस फीचर में आप सिर्फ कमांड देकर फोन को चला सकते हैं. जैसे आपको यूट्यूब देखना है तो आप कह सकते हैं, 'हे गूगल, यूट्यूब ओपन करो' या 'हे सिरी, मां को कॉल करो', और आपका फोन खुद काम करेगा. इससे आप ऐप खोल सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं, अलार्म, टाइमर और रिमाइंडर सेट कर सकते हैं और यहां तक कि म्यूजिक प्ले या वीडियो भी चला सकते हैं.

2. जेस्चर कंट्रोल या मोशन सेंसर फीचर

कई स्मार्टफोन्स (जैसे- सैमसंग, ओप्पो, वीवो और अन्य) में अब 'एयर जेस्चर' या 'मोशन कंट्रोल' जैसे फीचर होते हैं. सिर्फ हाथ हिलाकर कॉल उठा सकते हैं. बिना टच किए फोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियो स्क्रॉल और स्क्रीन ऑन कर सकते हैं.

3. एसेसिबिलिटी मोड का इस्तेमाल

अगर आप फोन को बिना हाथ लगाए ऑपरेट करना चाहते हैं, तो 'वॉइस एक्सेस' फीचर ऑन करें. एंड्रॉयड में सेटिंग में जाकर एसेसिबिलिटी पर क्लिक करें और वॉइस एक्सेस पर क्लिक करके ऑन कर लें. आईफोन यूजर हैं तो सेटिंग्स में जाकर एसेसिबिलिटी के अंदर वॉइस कंट्रोल फीचर ऑन कर सकते हैं. इसके बाद आप बोलकर फोन का हर फंक्शन कंट्रोल कर सकते हैं.

मैं अपने फोन को बिना छुए कैसे चालू रखूं? (How do phone on without touching)

फोन में जाकर 'Double Tap to Wake' ऑन कर लें. इससे बाद स्क्रीन पर दो बार टैप करने से फोन ऑन हो जाएगा. कुछ फोन्स में 'Raise to Wake' भी होता है, जिसमें फोन उठाते ही स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती है.

गूगल असिस्टेंट या कुछ AI टूल्स से आप फोन को बोलकर भी चालू कर सकते हैं. इससे आप अपनी आवाज से ही फोन पर कई काम भी करा सकते हैं. ये फीचर काफी कमाल के होते हैं और इनसे फोन को यूज करना आसान होता है.

अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन लगातार टाइम, नोटिफिकेशन या बैटरी स्टेटस दिखाती रहे, तो ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले (Always-On Display) फीचर ऑन रखें. फोन की सेटिंग्स में जाकर डिस्प्ले के अंदर जाएं और ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले फीचर ऑन कर दें. हालांकि, इससे बैटरी थोड़ी जल्दी खत्म होती है, इसलिए जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करें.

1 दिन में मोबाइल कितना चलाना चाहिए? (How much should use mobile in a day)

आज लोग दिन-रात फोन पर लगे रहते हैं. बच्चे हो या बुजुर्ग घंटों-घंटों फोन चला रहे हैं, जिससे कई तरह की मेंटल और फिजिकल समस्याएं हो रही हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार, आज के समय में औसतन एक व्यक्ति रोजाना 5-6 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर बिताता है, लेकिन यह लिमिट आपकी सेहत के लिए सही नहीं मानी जाती है. अगर आइडियल टाइम की बात करें तो WHO के अनुसार,

बच्चों (6–12 साल) को 1 घंटे से कम फोन चलाना चाहिए. इसके अलावा किशोर (13–19 साल) को 2–3 घंटे और युवाओं को (20 साल से ऊपर) 3-4 घंटे फोन ही दिन में चलाना चाहिए.

आवाज से मोबाइल को कैसे चलाएं?

अगर आप फोन को पूरी तरह आवाज से चलाना चाहते हैं, तो आसानी से चला सकते हैं. एंड्रॉयड यूजर्स सेटिंग्स में जाकर गूगल के अंदर सेटिंग्स फॉर गूगल ऐप्स में जाएं और असिस्टेंट एंड वॉइस के अंदर वॉइस को ऑन कर लें. इसमें 'Hey Google' डिटेक्शन ऑन करना है. इसके बाद आप बोलकर यानी अपनी आवाज पर फोन को चला सकते हैं. आईफोन यूजर्स सेटिंग्स में जाकर सिरी एंड सर्च (Siri & Search) ऑन कर लें. फिर अपने आवाज पर फोन चलाएं. इससे आपका फोन पूरी तरह आपकी आवाज के कंट्रोल में होगा.