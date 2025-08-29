कम बजट में विदेश घूमने का मौका, 7 दिन की है ट्रिप, सिर्फ इतना होगा खर्चा

Nepal travel September 2025: अगर आप लंबे समय से विदेश घूमने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बजट आपके रास्ते में रुकावट बन रहा है, तो अब आपके लिए खुशखबरी है. IRCTC ने नेपाल का 7 दिन और 6 रातों का इंटरनेशनल टूर पैकेज लॉन्च कर दिया है. इसमें खाने-पीने से लेकर रहने और यात्रा तक की पूरी व्यवस्था की गई है.

नेपाल क्यों है खास? । nepal trip cost

नेपाल भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन यह देश अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां के बर्फ से ढके पहाड़, प्राचीन मंदिर और रोमांचक एडवेंचर एक्टिविटीज हर ट्रैवलर का मन मोह लेते हैं. यही वजह है कि यह पैकेज परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है.

ट्रिप की शुरुआत कब और कहां से होगी? । nepal tour package

इस पैकेज के तहत 12 सितंबर 2025 को सुबह 8:45 बजे आपको हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा. औपचारिकताओं के बाद 11:10 बजे फ्लाइट से गोरखपुर पहुंचाया जाएगा, जहां से लुम्बिनी तक ट्रांसफर की सुविधा दी जाएगी.

स्टे और फूड की व्यवस्था । IRCTC Nepal tour package 2025

IRCTC ने आपके रहने और खाने की पूरी चिंता खुद की है. इस पैकेज में आपको 3-स्टार होटल में रुकने की सुविधा मिलेगी. वहीं ब्रेकफास्ट और डिनर पैकेज में पहले से शामिल हैं, जिससे आपको खाने-पीने की कोई टेंशन नहीं होगी.

पैकेज की कीमत कितनी है? । Nepal budget trip IRCTC

इस नेपाल ट्रिप की कीमत काफी किफायती रखी गई है.

सिंगल शेयरिंग – 61,400.

डबल शेयरिंग – 48,330.

ट्रिपल शेयरिंग – 43,630.

बच्चे (5 से 11 साल तक) – 38,200.

ग्रुप या परिवार के साथ जाने पर यह पैकेज और भी किफायती साबित होगा.

बुकिंग की डिटेल। Nepal family tour package

अगर आप इस शानदार पैकेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी. इस पैकेज का कोड है SHO6.

