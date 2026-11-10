रात को सोने से पहले चेहरे पर क्या लगाएं? सुबह भाई दूज पर स्किन दिखेगी फ्रेश और मुलायम, जानें 3 आसान तरीके

भाई दूज के त्योहार पर अगर आप भी चाहती हैं कि सुबह चेहरा फ्रेश, मुलायम और खिला-खिला नजर आए तो रात का स्किन केयर रूटीन आपके काम आ सकता है. नवंबर में मौसम बदलने के साथ त्वचा में रूखापन, खिंचाव और बेजानपन की समस्या बढ़ने लगती है. ऐसे में सिर्फ महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना ही काफी नहीं है बल्कि त्वचा की जरूरत के हिसाब से उसकी देखभाल करना भी जरूरी है. रात के समय स्किन को साफ करके मॉइस्चराइज करने से नमी बनाए रखने में मदद मिल सकती है. अगर आप भी सुबह उठकर सॉफ्ट और हाइड्रेटेड स्किन पाना चाहती हैं तो सोने से पहले ये 3 आसान स्किन केयर टिप्स अपना सकती हैं.

सोने से पहले करें हल्की तेल मालिश

ब्यूटी एक्सपर्ट के अनुसार, रात को सोने से पहले चेहरे और शरीर की स्किन पर हल्के हाथों से मालिश कर सकते हैं. इसके लिए बादाम तेल या नारियल तेल की कुछ बूंदें इस्तेेमाल करें. इससे स्किन में नमी बनाए रखने में मदद मिल सकती है. हालांकि, अगर आपकी स्कििन ऑयली या मुंहासों वाली है तो चेहरे पर तेल लगाने से बचें. होंठों पर रूखापन हो तो पेट्रोोलियम जेली की पतली परत लगा सकती हैं.

स्किन को भीतर से भी दें पोषण

साथ ही, सिर्फ बाहर से क्रीम लगाने से स्किन की पूरी देखभाल नहीं होती. इसके लिए संतुुलित डाइट और पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है. रात में 4-5 भीगे बादाम खा सकते हैं. इनमें विटामिन ई और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं. हालांकि, शहद और हल्दी वाला पानी पीने से चेहरे का रंग साफ होने या खून साफ होने का वैज्ञानिक प्रमााण नहीं है.

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चेहरे पर लगाएं खीरे और गुलाब जल का मास्क

घर पर हल्का फेस मास्क बनाने के लिए एक चम्मच खीरे का रस, एक चम्मच गुुलाब जल और थोड़ा सा चंदन पेस्ट मिलााएं. इसे चेहरे पर करीीब 10 मिनट लगाकर रखें. इसके बाद साफ पानी से चेहरा धो लें और मॉइस्चराइजरर लगा लें. पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैैच टेस्ट जरूर करें. जलन या खुजली होने पर तुरंत धो दें.

सुबह ग्लोइंग स्किन के लिए रात में रखें इन बातों का ध्यान

एक्सपर्ट ने बताया कि चेहरा साफ करने के लिए माइल्ड फेस वॉश इस्तेमााल करें. बहुत गर्म पानी से चेहरा धोने से बचें. चेहरा धोने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाएं. पर्याप्त नींद लें और संतुलित खानपान रखें. दिन में बाहर निकलतेे समय सनस्क्रीन लगाना न भूलें.

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