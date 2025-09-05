Bhagyashree ने रिश्ते निभाने को लेकर कही यह बात, बताया किस तरह मजबूत होती है रिश्तों की डोर

Relationship: रिश्तों की डोर कमजोर नहीं होती है लेकिन कई बार मजबूत रिश्ते भी वक्त के आगे कमजोर पड़ जाते हैं और डोर टूटने पर गांठें लगा भी दें तो पहले वाली बात नहीं रहती है. मन में खटास रहने लगती है तो लोग पास होते हुए भी खुद को एकदूसरे के करीब नहीं पाते हैं. इसीलिए रिश्तों को निभाने के लिए कुछ बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है. गलती होने पर या गलती पर माफ करने को लेकर क्या किया जाना चाहिए या कौनसी बातें समझनी चाहिए यह बता रही हैं एक्ट्रेस भाग्यश्री. रिश्ता मजबूत बना रहे इसके लिए आप भाग्यश्री (Bhagyashree) की दी ये सलाह सुन सकते हैं.

भाग्यश्री ने बताया कैसे निभाएं रिश्ते

भाग्यश्री का कहना है कि मैं सही या तुम गलत वाली तकरारों में ना जाने कितनी ही शादियां बरबाद हो जाती हैं. किसी की गलती साबित करने से या उससे माफी मंगवाने से ना प्यार रहता है और ना ही इज्जत बढ़ती है. भाग्यश्री का कहना है कि गलती सुधारने के लिए कभी-कभी बस एहसास ही काफी होता है. आप अपने पार्टनर (Partner) से यह कह सकते हैं कि आपके इस व्यवहार से मुझे ढेस पहुंची है. यह बोलकर छोड़ना ही दूसरे व्यक्ति को अपने किए पर पछताने या सोचने का वक्त देता है.

हो सकता है कि अपने स्वाभिमान या अहं के चलते आपका पार्टनर गलती करने के बाद भी आपको सॉरी ना कहे लेकिन अगर वह आपसे प्यार करता है तो अपनी गलती कभी नहीं दोहराएगा. भाग्यश्री का कहना है कि इस तरह बिना लड़ाई या झगड़ा किए भी आप रिश्ते को सुधार सकते हैं.