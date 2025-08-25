किस विटामिन की कमी से नहीं आती अच्छी नींद?

Which Vitamin causes Sleep Issues: आजकल अच्छी और गहरी नींद मिलना मुश्किल हो गया है. कोई देर रात तक करवटें बदलता रहता है, तो किसी की नींद बार-बार टूट जाती है. ज्यादातर लोग इसे सिर्फ तनाव या थकान से जोड़ते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि नींद की समस्या का एक बड़ा कारण शरीर में विटामिन्स की कमी भी हो सकती है.

विटामिन D और नींद । Vitamin deficiency and sleep

विटामिन D हमारे नींद चक्र को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है. इसकी कमी से दिनभर थकान और रात में अनिद्रा जैसी दिक्कत बढ़ जाती है. खासतौर पर वे लोग जिन्हें धूप कम मिलती है, उनमें यह समस्या ज्यादा पाई जाती है. रोजाना कम से कम 20 मिनट धूप लेना और दूध, अंडे व मशरूम जैसी चीजें खाना नींद सुधारने में मददगार हो सकता है.

विटामिन B12 का महत्व । neend ke liye vitamin

विटामिन B12 दिमाग और नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखता है. इसकी कमी से शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, जो नींद लाने के लिए जरूरी है. यही कारण है कि B12 की कमी वाले लोगों को नींद देर से आती है या रात को बार-बार नींद टूटती है. इस कमी को पूरा करने के लिए दही, दूध, अंडे, मछली और हरी पत्तेदार सब्जियां फायदेमंद हैं.

मैग्नीशियम की भूमिका । vitamin D sleep problems

हालांकि यह विटामिन नहीं, बल्कि एक खनिज है, लेकिन नींद से इसका गहरा रिश्ता है. मैग्नीशियम दिमाग को शांत करता है और मांसपेशियों को रिलैक्स करता है. इसकी कमी नींद की गुणवत्ता को प्रभावित करती है. बादाम, अखरोट, केले और हरी सब्जियां खाने से मैग्नीशियम की कमी पूरी की जा सकती है.

नींद सुधारने के अतिरिक्त उपाय । insomnia natural remedies

सोने से पहले मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल कम करें.

कैफीन और बहुत भारी भोजन से बचें.

रिलैक्सेशन के लिए मेडिटेशन और गहरी सांसें लेने की आदत डालें.

रोजाना एक ही समय पर सोने और उठने की आदत बनाएं.

डॉक्टर की सलाह जरूरी । vitamin B12 for better sleep

अगर लगातार नींद की समस्या बनी रहती है तो इसे नजरअंदाज न करें. यह सिर्फ तनाव नहीं, बल्कि शरीर में विटामिन्स की कमी का संकेत भी हो सकता है. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेकर सप्लीमेंट्स भी लिए जा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

