नींद में किस पोजीशन में सोते हैं आप? ये आदतें खोलती हैं आपके हेल्थ और पर्सनैलिटी का राज

Sleeping Position: आपका सोने का तरीका सिर्फ आराम ही नहीं, बल्कि आपकी सेहत और पर्सनैलिटी के बारे में भी बहुत कुछ कहता है. सही पोजीशन चुनकर आप नींद की क्वालिटी और हेल्थ दोनों सुधार सकते हैं.

सोने का तरीका ही बताता है आप कितने हेल्दी और किस तरह के इंसान हैं

Best Sleeping Position For Health: हम सब रात को सोते हैं...लेकिन किस पोजीशन में सोते हैं, यह अक्सर हमारी आदत, सेहत और पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है. रिसर्च के मुताबिक, अलग-अलग सोने की पोजीशन (What Is the Best Sleeping Position?) का असर हमारे दिल, दिमाग और मूड पर पड़ता है.

पीठ के बल सोना | Back Sleeping Benefits

जो लोग पीठ के बल सोते हैं, उन्हें अक्सर स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉन्फिडेंट माना जाता है. यह पोजीशन रीढ़ की हड्डी और गर्दन के लिए फायदेमंद मानी जाती है, लेकिन खर्राटे और स्लीप एपनिया वालों को इस पोजीशन से परेशानी हो सकती है.

करवट लेकर सोना | Side Sleeping Benefits

करवट लेकर सोने वाले लोग आमतौर पर केयरिंग और इमोशनल होते हैं. यह पोज़िशन पाचन और ब्लड सर्कुलेशन के लिए सबसे हेल्दी मानी जाती है. लेफ्ट साइड पर सोना खासकर दिल और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बेहतर माना जाता है.

पेट के बल सोना | Stomach Sleeping Effects

पेट के बल सोने वाले लोग अक्सर एनर्जेटिक लेकिन थोड़े स्ट्रेस्ड माने जाते हैं. यह पोजीशन नींद को हल्की बना सकती है और गर्दन या पीठ दर्द का कारण भी बन सकती है.

फेटल पोजीशन | Fetal Sleeping Position Personality

फेटल पोजीशन यानी घुटनों को मोड़कर सोना, दुनिया की सबसे कॉमन सोने की पोज़िशन है. इसमें सोने वाले लोग संवेदनशील लेकिन प्रैक्टिकल होते हैं. यह पोजीशन शरीर को आराम देती है और तनाव कम करने में मददगार होती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

