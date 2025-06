Curry Leaves Storage Hacks: दाल में तड़का लगाना हो या फिर सांभर के स्वाद में महक भरनी हो, करी पत्ता के बिना मजा ही अधूरा रह जाता है. करी पत्ते के मीठी नीम नाम से भी जानते हैं. ये हमारे देसी किचन की वो सुपर चीज है, जो न सिर्फ स्वाद बढ़ाती है, बल्कि सेहत का भी खजाना होती है. इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. सबसे खास बात ये है कि सूखने के बाद भी इनके औषधीय गुण (Curry leaf medicinal properties in hindi) बरकरार रहते हैं. हरे ताजे और सूखे दोनों तरह के करी पत्ते सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं. लेकिन मुश्किल ये है कि कुछ दिनों बाद ही ये पत्ते काले पड़ने लगते हैं या सड़ने लग जाते हैं. अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस (Indian kitchen hacks for herbs) कर रहे हैं तो टेंशन लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम की पॉपुलर हेल्थ-फूड इंफ्लूएंसर 'Catch Life with Bhumi M' ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल catchlifewithbhumim पर एक जबरदस्त वीडियो शेयर कर 3 ऐसे यूनिक और असरदार तरीके (Tips to store curry leaves for long time) बताए हैं, जिनसे करी पत्ता हफ्तों नहीं, महीनों तक एकदम ताजा, फ्रेश और खुशबू वाला बना रहता है. तो आइए, जानते हैं करी पत्ते को स्टोर करने के ये देसी स्मार्ट हैक्स.

Hack 1: आइस ट्रे वाला कमाल

सबसे पहले करी पत्ते को डंठल से अलग कर लें.

अब इन्हें साफ पानी से अच्छी तरह वॉश कर लीजिए.

फिर एक आइस ट्रे लें और हर खांचे (slot) में करी पत्ते रखें.

हर स्लॉट में थोड़ा पानी डालें ताकि पत्ते डूब जाएं.

अब ट्रे को फ्रीजर में रख दें और अच्छे से जम जाने दें.

जब क्यूब्स बन जाएं, तो इन्हें जिपलॉक बैग में निकालकर स्टोर कर लें.

जब भी जरूरत हो, गुनगुने पानी में डुबोकर यूज करें, करी पत्ता एकदम ताजा और हरा रहेगा.

ये तरीका क्यों है शानदार

पत्तों की ताजगी और रंग दोनों सेफ रहते हैं.

यूज करने से पहले डायरेक्ट डिफ्रॉस्ट करना आसान है.

इसे महीनों तक स्टोर किया जा सकता है, वो भी बिना खराब हुए.

Hack 2: एयर फ्रायर या माइक्रोवेव बनाएं क्रिस्पी करी पत्ते

करी पत्ते को साफ पानी से धोकर अच्छी तरह सुखा लें.

अब इन्हें एयर फ्रायर, ओटीजी या माइक्रोवेव में सिर्फ 2 मिनट के लिए रखें.

इससे करी पत्ते कुरकुरे, करारे और खुशबूदार हो जाएंगे, इन्हें लंबे समय तक यूज कर सकते हैं.

क्यों ये हैक कमाल है

बिना किसी ऑयल या केमिकल पत्ते नेचुरल ड्राई बनते हैं.

एक साल तक भी स्टोर कर सकते हैं, बस एयरटाइट जार में रखें.

तड़के में डालते ही वापस खुशबू और स्वाद मिल जाता है.

आप हींग, राई और करी पत्ता मिलाकर इंस्टेंट तड़का मसाला भी बना सकते हैं.

Hack 3: सॉफ्ट डंठलों से बनाएं मसाला पाउडर

जो करी पत्ते की मुलायम ब्रांचेस यानी डंठलें होती हैं, उन्हें कट करके धो लें.

फिर इन्हें भी माइक्रोवेव या एयर फ्रायर में 2 मिनट के लिए रखें.

अच्छे से सूख जाने के बाद मिक्सी में पीस लें.

एकदम फ्रेश करी पत्ता पाउडर तैयार हो गया है.

इसे एक तक आराम से मसालों की तरह यूज कर सकते हैं.

क्यों अपनाएं ये तरीका

नेचुरल होममेड मसाला मिलेगा, जिसमें कोई मिलावट नहीं.

इसे दाल, सब्जी, खिचड़ी या स्नैक्स में यूज करें, फ्लेवर लेवल नेक्स्ट हो जाएगा.

सालभर स्टोर करने पर भी खुशबू बनी रहती है.

करी पत्ते के बेनिफिट्स (Curry Leaves Benefits)

1. करी पत्ते बालों के लिए वरदान से कम नहीं हैं. ये बालों को झड़ने से रोकते हैं और उनका नेचुरल कलर बरकरार रखते हैं.

2. रोजाना करी पत्ते का इस्तेमाल गैस, एसिडिटी और कब्ज में राहत देता है.

3. डायबिटीज मरीजों के लिए ये एक नेचुरल हेल्पर है, शुगर कंट्रोल करता है.

4. इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं.